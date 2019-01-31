AI技術領導廠商耐能智慧 手機應用將倍數成長

2019-01-31 22:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



耐能智慧（Kneron）董事長劉峻誠表示，耐能智慧從銷售人工智慧的軟體IP出發，今年4月將量產上市神經網路處理器（NPU）， 預估在智慧型手機上的應用成倍增大幅成長。為強化與台灣半導體產業的連結，刻正積極準備進駐竹科矽導中心的申請作業。

耐能智慧是當紅炸子雞—AI技術領導廠商，創辦人兼董事長劉峻誠表示，耐能智慧2015年於美國聖地牙哥創立，為終端人工智慧技術的領導廠商。已經擁有全球客戶和合作夥伴，並已經為許多客戶開始提供產品和解決方案，包括：智慧家居、智慧安防、智慧手機等領域。

劉峻誠說，耐能智慧開始銷售 AI的IP軟體，2017年就有三季獲利，此後展開快速擴充期。近年隨著業務逐步拓展，掌握騰訊及格力等終端客戶後，開始著手進軍AI晶片領域的硬體銷售，今年1月在CES發表3D AI解決方案，獲得相當大的回響。規劃於今年4月推出40奈米製程的AI SoC晶片，主智慧家居相關產品應用。下半年推出28奈米的晶片產品，瞄準智慧型手機的應用。

他預估，耐能智慧今年手機應用呈倍數成長，還將完成申請進駐竹科的準備；除了與研揚（6579）合作進行AI SOC與工業電腦的整合外；並與鈺創合作開發終端人工智慧的3D感測解決方案。

耐能智慧目前在聖地牙哥、台北、新竹及大陸深圳、珠海、杭州均已成立辦公室，團隊則來自世界各地人工智慧相關領域人才。成員包括曾長期任職於貝爾實驗室、IBM、三星、高 通、博通的工程師，在人工智慧、電腦視覺和影像處理領域的工作經驗平均超過10年。