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減煤成風潮！2021年將缺電 核電廠如期延役

2019-01-31 21:48經濟日報 記者江睿智╱即時報導

回應九合一選舉「反空汙」公投通過，經濟部長沈榮津今日表示，今（2019）、明（2020）兩年可以做到逐年減火電1%，但到第三年（2021年）就會出現缺電情況。

沈榮津表示，在公投法定期限2年內，沒有新增擴建燃煤機組，而今（2019）、明（2020）兩年可以做到年減火電1%，亦即今年火電減23億度，明年減46億度，仍不會影響供電穩定。

不過沈榮津說，到第3年起就無法做到再1%。主因是去年火電占比（包括燃氣、燃煤、燃油）高達86%，2021年又有台積電3奈米、力晶、華邦等重大投資案要進行，火電再減1%，核電、綠電也無法再額外增加，將會有缺電情況。

他表示，到第3 燃煤再減1%，「調度困難，捉襟見肘」，「即便核二、核三廠延役都無法穩定供電」。

針對第3年（2021年）供電情勢，經濟部未再進一步說明，僅說，公投法定期限是2年。曾文生則說，第3年起會增加的燃氣機組。

沈榮津表示，地方政府減少生煤，如台中市從2018年的減24%，今年增至40%，並環保加嚴，影響台中電廠運轉；台中市提出中火提前除役，停止中南電北送等議題，都會造成「有機組、卻無法發電」情況。他呼籲，地方政府不要再對燃煤電廠新增發電限制。

沈榮津供電

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