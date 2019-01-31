毫無電信背景 台灣大總經理林之晨出線

台灣大董事長蔡明忠（左）延攬之初創投創始合夥人林之晨，擔任台灣大總經理。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

二○一九年才剛開始，電信三雄中的台灣大哥大和遠傳電信都換新總經理，台灣大由四十一歲的創業代表林之晨接手，遠傳總經理職務由在美國電信業界任職逾廿年的井琪接任，在5G時代來臨前，新總座率隊迎戰。

台灣大董事長蔡明忠出奇招，找來之初創投（AppWorks）創始合夥人林之晨擔任總經理，跌破外界眼鏡。林之晨成為台灣電信史上第一個毫無電信背景的總經理，凸顯蔡明忠勇於轉變，也想要以台灣大為基礎、轉型為「科技公司」並培育新創的積極態度。

台灣大昨天召開董事會，通過高層人事案，總經理鄭俊卿卸任，由林之晨接任。此外，台灣大昨天也公布去年每股稅後純益（EPS）五點○一元，連七年蟬連電信每股獲利王，但歷經四九九元殺價戰，台灣大公布董事會通過今年每股稅後純益財測目標四點五元，為二○○八年以來新低。

據了解，這次台灣大的人事案，跟去年的四九九元殺價戰有關，殺價戰讓蔡明忠認知到台灣電信業過去長達廿年的紅利已經消失，電信產業已經成熟到一個階段，既有電信思維已經變不出新把戲，傳統電信人才恐很難有所突破，要創造創新的新世代，迎向5G新趨勢，要以創新科技新人才，來玩出不一樣的一片天。

此外，台灣大近年已打造良好的經營體質以及強大的經營團隊，因此，台灣大董事會也認同蔡明忠延攬林之晨擔任總經理拓展新業務跟新營運模式，是低風險但是有創意的做法。

井琪接任遠傳總經理，遠傳董事長徐旭東認為，井琪可帶領遠傳加速轉型，積極布局5G和新經濟數位服務發展，將遠傳從電信公司成轉型到新經濟數位服務公司，續創營運高峰。

今年台灣大尾牙上，蔡明忠直指，今年是電信產業非常嚴峻的一年，更重申台灣大要轉型成為科技公司，融入更多AI人工智慧、物聯網等新科技，尤其進入5G時代，更要以科技創新為核心。

之初創投是台灣最大的新創創投業者，也是大東南亞（包含台灣及東協）最大創業加速器，握有兩檔創投基金，一年投資十個案子，累積投資五十家新創團隊，其中隆中網路及創業家兄弟已經順利在台灣IPO。