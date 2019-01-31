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台資變陸「特殊內資」？專家：三條件解讀

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林之晨專訪：要做到千億美元市值 台灣大必須國際化

2019-01-31 19:38經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

今年4 月1日，台灣大哥大將迎來一位毫無電信技術背景的總經理：之初創投創始合夥人林之晨。去年他加入台灣大董事會擔任獨立董事，希望為台灣大帶進新創元素，富邦集團董事長蔡明忠最後決定「獨董不僅如此」，邀請他接任台灣大總經理，擴大台灣大的視界。

林之晨原本已經計畫舉家遷居印尼long stay，在當地發展新創生態圈，接到蔡明忠的邀請後，他思考了兩天，提出了在10-15年間，將台灣大打造成千億美元市值的企業。蔡明忠「震驚」之餘還擔心林之晨被外界說是「練肖話」，但是基於「不大就不要做」的心態，蔡明忠、林之晨共同迎來台灣電信事業的一場大轉型。林之晨接受本報專訪，提到了他的想法。以下是專訪內容：

問：你提出「AppWorks+台灣大」模式，表示台灣大未來會投資AppWorks或是其他的合作模式？

答：是否入股AppWorks 還要再談，畢竟台灣大是上市公司，任何投資計畫要非常謹慎。

我所提的AppWorks+台灣大模式，目前的狀況是雙方維持自己的運作，AppWorks繼續投資新創，但輔導到成長期時，可以依照台灣大的需求，做不同比率的投資，或是併購，或是業務上的合作。AppWorks不會為台灣大特別管理一支基金，還是會從現有的投資標的中去找合作的新創，有助於台灣大的業務開展。

問：接下來台灣大要投標5G，你不具備相關的電信技術背景接任總經理，會是擺脫包袱或是需要補強？

答：我的目標是，將來台灣大會轉型為一個科技集團，類似控股的概念，大部分的價值不會來自電信本業，而可能是來自轉投資的新創或是其他的服務帶來的價值，當然我還需要了解更多台灣大的業務，但台灣大要有更多的改變。

從499資費後，台灣電信用戶的ARPU已經降到很低，但未來還有 5G，是4G的四倍成本，已經變成了價格戰，沒什麼變化。也就是說，過去20年幾乎沒有什麼改變的營運模式，未來不能再這樣下去。我想蔡董事長找我，或許是需要一個科技產業的人來改變過去比較框架的思考模式。

問：你提到要將台灣大做成一個市值100B（千億美元）的企業，這目標會不會大到做不到？還是說，可能翻倍成長，但未必要做到10倍成長？

答：現在台灣大的市值約120億美元，所以我對蔡董事長提出的計畫，是在10-15年間，希望市值達到8-10倍的規模。蔡董事長的確覺得這個目標很大，但我覺得「不做大就不要做」，如果只是成長2倍、3倍很簡單，但這就表示台灣大依然要靠台灣市場成長，要做到8倍、10倍，台灣大就要做國際級的科技公司。所以我提出這樣的目標，並且希望在10-15年的期間達成。

蔡董事長甚至擔心，我提出這樣的目標，人家會覺得我「練肖話」。但我覺得，如果只靠台灣市場，當然做不到，但走到國際化，就會有機會。像Go-Jek(印尼網約車企業，最近獲得Google、騰訊和京東等科技巨頭注資)在估值超過100億美元，也是因為市場夠大、人口基數夠多，我要逼迫集團變成國際集團，不能只看台灣。

問：新創圈出身，你能習慣大企業的集團文化嗎？

答：不能習慣也要習慣，我去應該是一個改變的力量，我也有自己的文化，所以我才去溝通一個10-15年的目標。我在臉書上講了很多，是希望大家看到「我要做什麼」，而不是看到「這有多困難」。其實我不在乎自己的利益，也不是很在意困難與否，而是對台灣可以做到些什麼。

問：你提到將來想要將給總經理的獎勵拿來做教育改革和拍電影，是為什麼？

答：我一直以來很在意現在的教育改革，先前我也希望大學可以推動科系改革，讓更多學生可以學習寫程式；另外我也在意現在的實驗教育，如何讓它可以正規化、規模化，讓更多人可以接受。此外，現在大學教授的薪水偏低，導致人才外流，這也是要注意的事情。所以我提出要求，如果將來逐步達成營運目標，會有給總經理的獎勵，那我希望用在改革教育體系方面。

另外電影的部分，我一直說我很希望拍賣座的電影（笑）。其實想要拍電影，是因為第一是電影的族群一定是年輕人，因為電影是年輕人約會一定會做的活動，第二是，台灣有很美好的生活型態，如果我們要吸引外來人才，就要透過電影等內容，展現台灣美好生活的一面，吸引人才來台灣發展。早年我們也是看美國電影、節目，對出國產生憧憬，進而到海外去發展，現在則是希望喜歡這種美好生活的人，可以來台灣定居。

問：為什麼要加入電信這個「傳統產業」，與加入金控有什麼不同？

答：電信事業是很大的量體，現在台灣大每月活躍戶數是700萬戶，這些客戶對對電信公司的信任很長期、忠實。我們在既有的用戶基礎上，要想想怎樣提供他們更好服務，會發展很多有價值的營運模式。這部分我有一些粗淺想法，但我對電信的瞭解還不是很全面，要等到了解後比較好有更進一步的計畫。

林之晨接任台灣大哥大總經理。 圖／聯合報系資料照片
林之晨接任台灣大哥大總經理。 圖／聯合報系資料照片
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台灣大哥大林之晨蔡明忠

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