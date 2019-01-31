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台資變陸「特殊內資」？專家：三條件解讀

新台幣去蔣有譜了？ 葉毓蘭：去X的

科技名人玩臉書 與粉絲直接溝通

2019-01-31 19:32經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

臉書席捲全球，過去被視為是個人私領域的生活點滴分享，近期越來越多科技名人，使用臉書直接與粉絲溝通，宏碁宏碁自建雲產品事業群總經理施宣輝上臉書宣傳宏碁自建雲、基金會，前行政院長張善政分享政策評論，還邀駭客鬼才等人上臉書開直播。

施宣輝抓住社群網站的大趨勢，不僅與喜愛科技的人進行交流，也時時在臉書傳遞宏碁自建雲的概念與新產品，近期還開始銷售「我是小牛哥」Line貼圖，就是要持續做公益！

去年宏碁舉辦 aiSage AIoT邊緣運算裝置上市活動時，施宣輝還開特別直播，最近更趕流行，加入「十年大挑戰」的照片，近期分享影片是尾牙活動中，搭上去年很夯的宮廷劇「延禧攻略」，施宣輝扮成皇上，與平常穿西裝一絲不苟的樣子大相逕庭，也凸顯出施宣輝與員工們的好交情。

前行政院長，現任台灣大金會董事長張善政卸任院長職務後，就投入經營臉書粉絲團，現在擁有超過6萬粉絲，樂於分享慈善、農作，更針對各類政策都有豐富的評論。

近期張善政更在臉書上討論資安議題，引發駭客鬼才CIH跟翟本喬留言，並引來諸多討論，張善政立馬發文坦承對於資安實務認知有不足之處，更邀請CIH跟翟本喬上直播對談。現在張善政更積極以臉書及Yahoo TV等新媒體布局個人未來政治事業，日前在Yahoo TV宣布參選總統。

小米台灣總經理李佳峰自己經營臉書，還獲得公眾人物「藍勾勾」，李佳峰經常在臉書分享小米的新產品特色、新門市的設計理念，米粉節或雙11小米產品進倉、包裝情形，甚至記者會前還會拍彩排照片，讓米粉先睹為快，當然也有自己的生活點滴、心情故事。

由於小米創辦人雷軍很熱中在微博與米粉分享小米訊息，以及自己的感想，公司是不是因此要求高階主管都要循此模式貼近用戶？對此李佳峰表示，公司沒有強制主管透過社群網路與米粉溝通，純粹是他個人意願，而且他把米粉們都當做朋友，相當樂於在臉書分享。對於米粉的批評或建議，他也會一一回應，做為日後改善的參考。

宏碁施宣輝張善政

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