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財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

全國電搶商機 大冰箱指定款滿5000送600元　

2019-01-31 19:29經濟日報 記者張義宮╱即時報導

3C通路全國電 (6281)看好寒假、農曆春節連續假期，遊戲機買氣持續飆升，單就元月遊戲機銷售相較去年同期二至三倍成長。因應春節大冰箱需求增加，並推出大冰箱指定款滿五千送六百元春節購物金年、智慧烹調家電全面特惠中，搶進春節前購物商機。

全國電表示，遊戲機、電腦等開學相關用品及大家電等三大項，是春節前檔期的銷售重點戲商品，包括任天堂SWITCH、PS4、XBOX等各大品牌都有推出相當多經典熱門遊戲機，今年農曆春節有九天的連續假期，推升遊戲機買氣大增的關鍵。

電腦等開學相關用品亦是看好的熱門銷售商品，因九天連續假期過後就是開學日；全國電推出，祭出指定電腦保證2TB，再享30期免息分期系列活動，適用活動的電腦機型不管原生多少容量，直接補足外接式HHD硬碟將容量補滿補好到2TB。例如，是搭載Intel Optane記憶體的電腦、混碟電腦、電競電腦詢問度高，將成為今年開學季的熱賣機種。

全國電強調，大家電方面，受惠新春全家人團聚在一起，智慧4K大電視將成為家人團聚的新娛樂中心；大容量冰箱則一次可以把年菜裝好裝滿；大容量洗衣機超大胃納量提供全家人舒適乾淨的衣服，均是年前業績進帳的主流商品。

去年全國電營收163.43億元，年減0.18%。全國電表示，今年在電商及大坪數新型態門市Digital City展店力挺下，強化年輕形象及爭取新客源，年底前目標將達10家，成為業績要突破去年的生力軍。

全國電春節遊戲機

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