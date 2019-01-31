圓展今年以三個應用領域為中心 可望維持成長動能

2019-01-31 19:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



教育設備大廠圓展科技（3669）隨著全球教育數位內容教學的普及、雲端視訊服務的高速成長、AIoT的發展趨勢，今年將以教育、視訊會議、直錄播三個應用領域為中心，今年在目標巿場需求持續強勁下，可望維持成長動能。

圓展表示，持續研發相關技術，提供高效能、高整合以及使用者體驗愉悅的產品和服務，是各項應用產品擴大打市場重要元素。推出全新互動控制盒，將可開創互動教學新體驗，成為拓展市場的新利器。

圓展指出，2018年將教育產品的目標，定向為打造教室的核心，繼大型觸控螢幕後，再度重磅推出全新互動控制盒AVer CP3-B，內建多種教學工具，僅需連接大型螢幕、電子白板或投影幕即可輕鬆進行e化教學，簡易功能設計搭配直覺式操作，是互動教學最佳的解決方案。

為滿足老師多元教學需求，AVer CP3-B採用Android 7.1作業系統和獨家AirPlay，MiraCast、ChromeCast三合一無線投影技術，老師、學生可透過不同作業系統的行動載具，即時搜尋等各種課程素材，並輪流傳送至大螢幕與同儕進行討論、觀摩等的功能。

圓展強調，隨著全球教育數位內容教學的普及，順應AIoT的發展趨勢，將技持續研發教育科技相關技術，提供符合在地教育需求的智慧教室解決方案，整合互動控制盒、互動式觸控螢幕、行動裝置/平板/iPAD/Chromebook/筆記型電腦充電車、實物攝影機、直錄播設備及教學應用軟體等軟硬體，為學校打造互動、多元、即時的學習環境。

去年圓展合併營收21.08億元，較2017年成長7.8%，是自2011年營收21.67億元後再次突破20億的關卡，成長主要來自教育事業的互動式觸控螢幕，和視訊會議事業的雲端視訊會議攝影機。