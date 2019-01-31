蔡明忠37歲接富邦產險董事長 笑稱林之晨不算太年輕

2019-01-31 18:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠（左）、之初創投創始合夥人林之晨。 聯合報系資料照 分享 facebook

台灣大哥大31日召開董事會，通過新任人事案，現任總經理鄭俊卿因今年3月底屆齡退休，總經理一職，將由現任台灣大獨董、之初創投負責人林之晨自4月1日起接任總經理職，林之晨更發豪語，讓台灣大走出電信紅海、邁向放大十倍的新藍海，要帶領台灣大邁向千億美元市值，成為世界前百大企業

台灣大董事長蔡明忠在董事會後親自召集副處長級以上主管宣佈重大人事布局，特別感謝鄭俊卿五年來在電信業最艱苦的時期，回來跳火坑接下重責大任，五年來成果輝煌，維持EPS獲利王的好成績外，在永續經營上更達到國際標竿企業的水準。

鄭俊卿五年前從凱擘回到台灣大，擔任總經理，蔡明忠表示，每一項任務，鄭俊卿都使命必達，雖然不捨，但65歲屆齡退休是必須遵守的公司規定，未來鄭俊卿也不會離開富邦集團 。

蔡明忠介紹林之晨時提到，林之晨現年41歲，畢業於台大化工系、紐約大學史騰商學院企管碩士，擔任過碩網資訊大中國區總經理，創辦之初創投（AppWorks）並擔任董事長，2018年6月起接任台灣大獨董一職。

蔡明忠更特別以自身37歲就接任富邦產險董事長兼任富邦銀行名譽副董事長，是當時全台灣最年輕的上巿公司董座、以及當年成為台灣高鐵五大原始股東，取得全世界最大BOT案的經驗。

蔡明忠笑著說，林之晨其實也不算太年輕。蔡明忠表示，在台灣大邁向5G的未來轉型為新世代科技電信公司不論在經營上或企業文化及客戶層面上都需要年輕化，林之晨的學經歷及充滿抱負、想為台灣付出的企圖心讓他印象深刻，是一位真正有心想為台灣帶來改變的年輕人。

蔡明忠表示，未來會將借重林之晨在AppWorks之初創投在新創及整合資源、募集資金所累的深厚實力，帶領台灣大走向國際。蔡明忠特別引述黃日燦獨董在今天董事會上使用的四個字「老幹新枝」，期許未來的台灣大哥大成為行穩致遠的「航空母艦」，讓「Mobility」結合新創行動應用，成為未來世代生活的核心，老幹新枝共創新的美好未來。

林之晨隨後也立即向所有主管展現新世代的行動力和企圖心，他表示，兩個多月前蔡董事長在邀請他擔任新職時，雙方就多面向深入交換意見，達成了四大共識，第一將運用多年來在培育新創科技人才及資源整合能力，將台灣大建構新的產業生態系共創新價值的最大效應。第二經營的目標市場由台灣放眼東南亞的6.5億人口，第三將台灣大的市值由現行的120億美元拉高到1000億美元，成為世界前百大的企業，他個人的抱負就是希望帶領台灣大幫助台灣擺脫代工王國的名聲。第四，未來在台灣大任職的個人獎勵都將用來投入教育改革和協助電影工業之用。

林之晨強調，這是一個放大十倍的任務，他現在每年為台灣培育新創科技人才，9年17期下來己經培育了925名創業者，其中328家企業屬活躍型企業，創造年營收已達760億，較前一年成長90%。但他也謙虛地表示，他確實未曾經營過像台灣大這樣員工達數千人的公司，但他會謙卑就教，未來他將帶著槍炮彈藥一起加入這個航空母艦生態系，帶領同仁擺脫電信產業目前的紅海，一起航向十倍大的新藍海。