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蔡董答應他四條件 林之晨決定接任台灣大總座

2019-01-31 18:24經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

林之晨接任台灣大哥大總經理。 圖／聯合報系資料照片
林之晨接任台灣大哥大總經理。 圖／聯合報系資料照片
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電信圈近日大事莫過於今天台灣大宣布，由之初創投創始合夥人林之晨接任總經理。林之晨在臉書發表聲明，強調他接下的是接下「整合市值美金 120 億、營收美金 38 億的台灣大與市值美金 36 億、營收美金 25 億的 AppWorks Ecosystem，放大出 10 倍成果的任務。」他強調，在富邦集團董事長蔡明忠約他談話後，他整整想了兩天、提出四條件後，才決定接任。

他表示，四條件包括「第一，結合台灣大和 AppWorks，用 AppWorks 生態系去幫助台灣大轉型為科技企業，同時以台灣大為平台去加速 AppWorks 新創的成長，因此創造更多成功的企業，為台灣示範成熟企業如何與新創實際合作；

第二，由 AppWorks 帶路，推動台灣大 + AppWorks 走出台灣，成為一個大東南亞科技集團，為台灣企業的區域化寫下典範，同時也成為能加速 AppWorks 新創區域化的大平台；

第三，以建立一個市值 1,000 億美金 (US$ 100B) 的科技集團為目標，創造第一個由台灣出發、真正達到國際級的非代工企業；

第四，所有因為台灣大 + AppWorks 集團未來的價值成長，公司依規定希望給予我個人的獎勵，要能全數由集團捐為公益使用，且專注在推動台灣的教育改革與電影工業上。」

林之晨也提到，他跟蔡董事長說，如果以這四個目標為前提，那就值得花 10 到 15 年的生命去推動。「這基本上是我的夢幻清單，如果這麼做的話，能為台灣創造的貢獻，比 AppWorks 繼續獨立營運還會巨大許多，想不到蔡董事長毫不猶豫的答應。也因此，我回頭與 AppWorks 的夥伴們溝通，得到大家的支持後，我們決定一起接受這個挑戰。所以開頭我說，我不是接下了台灣大總經理的職位，而是接下了整合台灣大與 AppWorks，放大出 10 倍成果的任務。

當然，這不是一件容易的工作，發展新的商業模式，我或許有 20 年的創業、工作經驗作為後盾，但對於管理電信事業，對於領導一個 7,000 人的大集團，我有太多需要學習的地方，所以，我請蔡董事長務必持續扮演我的 Partner，在這個過程中一起確保電信本業的營運，好讓我們有最大的空間與時間，去爭取新事業的發展，為所有「台灣大 + AppWorks」的 Stakeholders，爭取最佳的長期利益。

未來幾年，將是電信業轉型的關鍵時期，去年 499 之亂加速電信用戶 ARPU (平均每戶營收) 的下滑，消費者換機時間拉長導致手機營收停滯，接下來資本支出是 4G 近 4 倍的 5G 即將到來，更讓電信長達 20 年紅利時代難以延續，AI、IoT、Blockchain、Cloud 等巨型典範轉移接連的到來，進一步逼迫電信業者不能繼續防守。

另一方面，電信業已經建立的品牌、長期客戶關係、大量用戶數據，卻是極有價值，可以更全面應用的資產。透過台灣大 + AppWorks 的結合，目前已經產生 760 億年營收的 AppWorks 的 328 家新創，以及未來將持續培養的更多新興企業，都有機會透過與台灣大的合作加速成長，而台灣大也能因此取得新的營收引擎，創造雙贏的局面。

所以，在可預見的未來，AppWorks 的方向不會改變，我們將持續邀請優秀的創業者加入，透過 AppWorks 原有的能量，以及新增的台灣大平台幫助他們。AppWorks 基金的營運也不會改變，事實上，加入了台灣大的能量，我們有信心能為 LP 們創造更好的財務、策略報酬。我的角色，除了新增台灣大總經理以外，也沒有改變，將持續擔任 AppWorks 的董事長、合夥人，戮力確保台灣大 + AppWorks 的整合能順利成功、長長久久，創造多贏。唯一改變的，大概是我的工作時間將會增加，因此要犧牲與家人的相處，在此先跟偉大的老婆、兩個可愛的兒子道歉，感謝他們對這個決定的支持與諒解。

至於搬遷至雅加達、引導更多 AppWorks 新創進軍印尼的計畫，很遺憾必須暫緩，所幸 AppWorks 的新任合夥人 Jessica (劉侊縈)，已經承諾會扛起這個責任，相信在她的帶領下，AppWorks 的印尼計畫還是能夠大鳴大放、開花結果。

以上，就是針對此次台灣大 + AppWorks 的重大發展，向各位好友、媒體朋友的報告，懇求你們的支持。無論如何，我會持續為貢獻台灣而努力，希望我們這一輩的小孩們長大後，可以和我們一樣，以做台灣人為榮。」

台灣大營收4G林之晨蔡明忠

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