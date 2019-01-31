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施宣輝臉書常曬宏碁產品照 近期還加賣貼圖做公益

2019-01-31 16:50經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

宏碁自建雲產品事業群總經理施宣輝抓住社群網站的大趨勢，不僅與喜愛科技的人進行交流，也時時在臉書傳遞宏碁自建雲的概念與新產品，近期還開始銷售「我是小牛哥」Line貼圖，就是要持續做公益。

施宣輝常常在臉書上與大家互動，像是貼出參與宏碁基金會活動照片等等，去年宏碁舉辦 aiSage AIoT邊緣運算裝置上市活動時，施宣輝還特別直播，親自說明此產品的功效與特別之處。

施宣輝最近甚至趕流行，加入「十年大挑戰」的照片，果然這十年來施宣輝都沒什麼變化，特別的是，他近期影片就是尾牙活動中，搭上去年很夯的宮廷劇「延禧攻略」，施宣輝扮成皇上，與平常穿西裝一絲不苟的樣子大相逕庭，也凸顯出施宣輝與員工們的好交情。

施宣輝在臉書上也表示，近期推出「我是小牛哥」Line貼圖，且自上架日起至3月3日止所得之兩倍捐出，以實際行動支持並邀請大家ㄧ同買貼圖做公益，與伊甸基金會一起「幫助現在的他，照顧未來的你。」

伊甸社會福利基金會正推廣「老人照顧服務計畫」，以建立高齡長輩多元照顧模式，提供給長者與其家庭適切的照顧與幫助為主要訴求，施宣輝表示，他十分認同，同時也希望能透過自己的力量邀請大家來一同響應。

宏碁自建雲產品事業群總經理施宣輝，時常在臉書傳遞宏碁自建雲的概念與新產品，近期還...
宏碁自建雲產品事業群總經理施宣輝，時常在臉書傳遞宏碁自建雲的概念與新產品，近期還開始銷售「我是小牛哥」Line貼圖。 圖／取自施宣輝臉書
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施宣輝宏碁貼圖

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