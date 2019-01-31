原計畫暫遷印尼 林之晨創新熱誠讓蔡明忠覺得不能放人

2019-01-31 15:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



不少新創圈內人都知道，之初創投創辦合夥人林之晨原本計畫在去年底舉家搬遷到印尼，至少在當地住一、兩年，觀察印尼市場以及投資當地新創，更希望建立在當地的生態圈，對於台灣新創以東南亞為市場積極擴大影響力，始終念茲在茲。

也正因為林之晨對新創事業加速器投入、帶動生態圈，讓富邦集團董事長蔡明忠覺得不能放人，不但投資之初創投，還將台灣大總座的位子讓賢給林之晨。讓林之晨成為台灣電信史上第一個毫無電信背景的總經理，凸顯大董蔡明忠勇於轉變，也想要以台灣大為基礎、轉型為「科技公司」並培育新創的積極態度。

去年之初創投的整體生態系總估值突破千億新台幣，持續聚焦AI、Blockchain，加速拓展大東南亞市場投資與市場開發。

其實這些都是政府先前喊得口號連天的政策，但時至今日，台灣政府對於輔導新創向東南亞市場打國際盃並無太多著力，對於新創所需要在稅務和法令上的鬆綁也步調緩慢。

過去林之晨一直呼籲政府要調整教育環境，積極培養程式人才、加強英文教育，希望台灣把握東南亞市場的機會作出新局面，不做中、美的數位殖民地，但政府忙著「轉型正義」而忽略「企業轉型」，林之晨只好自己動手做，他不但積極向東南亞新創招手，也大力鼓勵台灣新創向東南亞開創商機，去年的千億估值，算是之初創投在八年交出的初步成績單。

蔡明忠出馬「卡」林之晨到印尼的Long stay計畫，也正著眼於他對新創的熱誠。富邦集團業務包含金融、電信、電商，都是當前熱門行業，握有資料、產品和服務，但更需要互相激盪產生新服務。

之初創投進行組織調整，提拔年輕人接手創投事業，扶植了幾百個團隊的林之晨則跳進更「老」的電信事業，要在電信基礎上蓋出新服務、投資更多潛力事業，讓台灣大變成培養更多獨角獸的基礎。