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台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

電信5G擂台賽 台灣大、遠傳新將上陣

2019-01-31 14:33經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

台灣5G商用服務願景高峰會日前在遠企飯店舉行，亞太電信董事長呂芳銘（左起）、電腦...
台灣5G商用服務願景高峰會日前在遠企飯店舉行，亞太電信董事長呂芳銘（左起）、電腦公會理事長童子賢、聯發科副董事長謝清江、經濟部長沈榮津、通傳會主委詹婷怡、聯發科董事長蔡明介、中華電信董事長鄭優與遠傳電信總經理井琪一起進行啟動儀式。 聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
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2019年才剛開始，電信三雄中的遠傳電信台灣大哥大都換了新總經理，遠傳電信總經理職務由在美國電信業界任職超過20年的井琪接任，台灣大則由台灣年輕的創業代表林之晨接手，在5G新時代來臨前，新總座率領戰隊迎戰，未來5G市場的版圖將如何移動，備受市場關注。

台灣行動電信市場自2G時代就奠定了中華電信、台灣大、遠傳電信，三雄鼎立的狀況，隨著3G、4G的技術升級及世代轉換，原本市場預期將掀起電信市占版圖移動，但市場競爭激烈，各家電信業者也謹守市占水準，現在中華電信用戶數約1,058萬戶，雖是市場龍頭，但多年來市占率難以突破四成，市占率36.3%，台灣大及遠傳用戶數則維持超過700萬戶水準。

過去電信服務像是打電話、傳簡訊、聽音樂、上網、看影音OTT，都是「人」在用，進入5G時代，使用電信服務傳輸資料的「東西」跟「物體」，會比「人」還多。

產業在變，電信經營思維也要變，電信三雄近年紛紛喊出轉型計畫，公司要轉型，總經理人選也要換位思考。

遠傳啟動2020年數位化轉型計畫，要「創新升級、轉型再造」，大（大數據）、人（人工智慧）、物（物聯網）是遠傳迎向數位化轉型的核心技術與能力。

為了轉型計畫，遠東集團暨遠傳電信董事長徐旭東及原總經理李彬就從海外延攬井琪，擔任轉型長，負責遠傳數位轉型和擘畫5G發展藍圖。

今年1月7日井琪正式接任總經理，在加入遠傳之前，井琪任職於美國AT&T為技術發展部門副總裁；於AT&T服務23年期間擔任過不同營運規劃和研發系統技術單位總經理職務，支援新通訊技術與商轉新服務。

井琪畢業於台灣大學國貿系，並於美國普渡大學取得管理資訊系統博士學位，更在2018年獲選為「美國亞裔50傑出企業家」，徐旭東認為，井琪的國際通訊營運經歷及豐富的資訊科技管理經驗，將可以帶領遠傳加速轉型，積極佈局5G和新經濟數位服務發展，為遠傳的客戶提供更高價值的創新服務，將遠傳從一個電信公司成功地轉型到一個新經濟數位服務公司，持續創造營運高峰。

台灣大董事長蔡明忠認為，台灣大要轉型為科技公司，找來之初創投創始合夥人林之晨擔任總經理，從創新出發，以全新的思維，迎戰5G新世代。

林之晨擁有紐約大學史騰商學院企管碩士，擔任過碩網資訊大中國區總經理，後來創辦之初創投（AppWorks），並擔任董事長。

之初創投現在已經是台灣最大新創創投業者，也是大東南亞（包含台灣及東協）最大創業加速器，握有兩檔創投基金，一年投資10個案子，累積投資50家新創團隊，其中隆中網路及創業家兄弟已經順利在台灣IPO。

遠傳電信5G台灣大哥大

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