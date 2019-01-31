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2018矽晶圓出貨面積創新高 產值百億美元追10年前

2019-01-31 11:53聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

國際半導體產業協會（SEMI）旗下的矽產群（Silicon Manufacturers Group,SMG）31日公布年終矽晶圓產業分析指出，2018年全球矽晶圓出貨總面積較2017年增加8%，創下歷史新高，全年矽晶圓總營收更上揚31%，是2008年以來首次突破百億美元大關。

矽晶圓是打造半導體的基礎構件，對於電腦、通訊、消費性電子等所有電子產品來說，都是十分重要的元件。矽晶圓經過高科技設計，外觀為薄型圓盤狀，且直徑分為多種尺寸（1吋到12吋），半導體元件或「晶片」多半以此為製造基底材料。因此，矽晶圓的產出是整體半導體營收的領先指標。

2018年矽晶圓出貨總面積127.32億平方英吋，高於2017年的118.1億平方英吋；2018年矽晶圓營收總計113.8億美元，高於2017年的87.1億美元。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，一連5年，全年半導體矽晶圓出貨量都創新高。他說，儘管去年市場需求強勁且營收顯著成長，但還是不及2007年所創下的市場高點。

SMG為SEMI旗下一獨立特殊團體，開放所有製造多晶矽、單晶矽或矽晶圓 (如切割、磨光、磊晶片等) 的SEMI會員加入。SMG的宗旨在促進矽產業相關議題合作，包括開發矽產業和半導體市場相關的市場資訊及統計資料。

2018年全球矽晶圓出貨面積再創新高，但產值仍未超越2007年的紀錄。圖／SEM...
2018年全球矽晶圓出貨面積再創新高，但產值仍未超越2007年的紀錄。圖／SEMI提供
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矽晶圓半導體營收

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