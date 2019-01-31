電信迎春節祭優惠 推跨業服務搶新年財

2019-01-31 11:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



農曆春節即將來臨，台灣大哥大「好事多多」限時加碼優惠登場。 圖／台灣大哥大提供 分享 facebook 春節到！各大電信公司推新優惠，台灣大哥大以WALI智慧錢包與全家等11家連鎖通路推出限時優惠，與遠傳電信合作的LINE Mobile大推百萬新春回饋，亞太電信則讓消費者在過年期間穿新衣、戴新帽、再添一支新錶，開開心心好過年。

台灣大哥大WALI智慧錢包宣布與全家、肯德基、金色三麥等11家連鎖通路合作推出限時優惠，積極打造會員生態經濟圈。

台灣大哥大新創服務副總詹兆源表示，擁有超過百萬用戶的WALI智慧錢包，今年結合金融、民生消費等通路合作夥伴，共同經營台灣大會員生態系，打造用戶專屬會員生態圈，目標月交易金額成長80%，會員活躍用戶數也可成長100%以上，將全力提供會員多樣化服務。

由於今年春節假期多達九天，台灣大WALI特別與全家、萊爾富、肯德基、必勝客、金色三麥、小蒙牛、吉豚屋、HOLA、美華泰、鞋全家福、昂路名鞋等11家連鎖通路合作，從除夕到開工前，民眾只要手持WALI，天天都能享限時優惠。

LINE MOBILE宣布，2月1日起至2月11日，只要加入LINE MOBILE官方帳號好友即可參加舞龍舞豬轉盤抽獎活動，最高可獨得高達2,019點LINE Points，還有帶來好運的一路發168點，以及20點、5點、1點等LINE Points獎項。

點數經濟持續活絡， 2017年LINE Points一年發點量已達到近29億，活躍用戶數共620萬戶，LINE Points 1點即等同於現金1元，不但可折抵一般現金消費，在LINE中免費換貼圖、咖啡、衛生紙等商品，也能在線下便利商店做消費折抵，更厲害的是LINE Points還可在使用LINE Pay時直接抵扣。

亞太電信則是主打智慧穿戴裝置，亞太電信優惠資費月租1,196元起，就能把Samsung Galaxy Watch LTE免費帶回家，行動電話盡情講，月月送1,100分鐘，網外市話每分鐘只要1元。

此外，亞太電信旗下Gt TV與OVO電視盒聯袂陪您過新年，於亞太電信門市或網路門市購買OVO電視拿只要1990元起，再送Gt TV免費看三個月；若是用戶年節出國渡假，亞太電信暢玩卡提供用戶6日3GB上網卡，等於每日只要58元，即可在國外上網。