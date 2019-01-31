全球液晶電視面板市場Q1供需寬鬆 中小尺寸趨於平衡

2019-01-31 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



群智指出，今年第1季全球液晶電視面板市場整體供需寬鬆，全球主要品牌廠商備貨策略保守。 聯合報系資料照 分享 facebook 根據群智諮詢（Sigmaintell）供需模型測算，今年第1季全球液晶電視面板市場數量基準為供需比6.8%，整體供需寬鬆，但是存在明顯的結構性不平衡，大尺寸面板供需寬鬆，中小尺寸面板供應逐步趨於平衡，面板價格呈現分化趨勢；32吋1月止跌，預計第1季末32吋價格有望迎來反彈。

群智指出，第1季淡季效應到來，全球主要品牌廠商備貨策略保守，受內銷市場旺季銷售低於預期的影響，管道及中國品牌的庫存走高，中國品牌採購數量下修幅度較大。外資品牌除新品備貨相對積極，整體備貨需求保守。

根據群智調查資料顯示，第1季全球主要整機廠商的面板需求數量季減13.9%，面積季減14.8%；各尺寸的需求環比降幅較大，其中32吋，43吋及50吋的需求相對穩定。

根據群智庫存追蹤資料顯示，去年第4季末，在專案的推動下面板廠的庫存得到有效去化，去年底面板廠的整體庫存水位下降到1.4周健康水位；今年開始，面板廠商輕裝上陣；從產能端來看，根據群智資料顯示，預計第1季度全球液晶電視面板的產能面積將季增0.6%。

群智指出，在整體市場需求走低的大背景下，第1季產能沒有明顯增長，另一方面，部分面板價格跌破或靠近成本線，帶動供應面產品結構的快速調整，第1季中小尺寸的供應產能環比大幅下降，55吋及以上的大尺寸面板的供應產能環比維持增長。

需求面來看，第1季品牌對於大尺寸的備貨需求相對保守，中小尺寸的需求也並沒有快速的收縮，因此各尺寸的供需呈現明顯的結構性不平衡，帶動面板價格呈現分化的趨勢。

32吋部分，面板廠策略調減產能導致供應數量持續下降，同時，由於價格觸底，整機廠商開始抄底備貨帶動需求恢復，一季度預計供需比為4.8%，供需趨於平衡。價格隨之在1月止跌，隨著需求恢復帶動供需逐步趨緊，預計第1季度末32吋的價格有望迎來反彈。

39.5~43吋方面，第1季供需比為5.9%，整體供需略寬鬆，但需求進一步向43吋聚集，預計1月40~43吋面板價格小幅下降，但隨著供需逐步趨於平衡，預計2月價格有望止跌回穩。

49~50吋方面，新增的G8.6代產能形成的50吋有效供給有限，品牌對50吋的備貨積極，使得需求增長快於產能的增長，供需平衡。預計1月價格止跌回穩，第1季度價格平穩。

55吋部分，32吋產能減少，55吋供應明顯增加，需求端增長並不明顯，第1季供需比超過10%，供需明顯過剩，價格維持下降趨勢。

大尺寸方面，淡季需求較弱，供應端產能則持續增加，整體供應寬鬆，預計第1季65吋面板價格維持下降趨勢。