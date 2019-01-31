去年全球矽晶圓出貨量創新高 10年來首度突破百億美元

2019-01-31 10:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



SEMI（國際半導體產業協會）的Silicon Manufacturers Group （SMG）公布年終矽晶圓產業分析報告指出，去年全球矽晶圓出貨總面積較前一年增加8%，創下歷史新高，全年矽晶圓總營收也同時上揚31%，是2008年以來首次突破百億美元大關。

2018年矽晶圓出貨，若以總面積來看創下歷史新高，若是以全年的銷售收入來看，則是持平歷史次高水準。

去年矽晶圓出貨總面積為12,732百萬平方英吋（million square inches; MSI），高於2017年所創下的市場最高點11,810百萬平方英吋。但全年銷貨收入總計113.8億美元，高於2017年的87.1億美元，但仍低於2007年創下的121億元，持平2008年的全年銷售水準，同為歷史次高表現。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，一連五年，全年半導體矽晶圓出貨量都達到新高水準。儘管去年市場需求強勁且營收顯著成長，還是不及2007年所創下的市場高點。

至於今年矽晶圓的市況，國內分析師表示，今年看市場出貨面積來看，仍有機會維持去年高檔水準，或是微幅的下滑，不過，由於相關廠商擴產動作積極，新開出的產能也陸續在去年下半年及今年陸續開出，再加上目前全球下游需求仍受美中貿易戰影響。

因此，在市場的供給面增加，需求面卻趨於保守之下，今年的矽晶圓價格恐怕仍將下滑壓力。