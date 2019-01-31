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四外資挺聯發科 今年毛利率重返40%

2019-01-31 02:30經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

IC設計大廠聯發科昨（30）日公布去年獲利，並預測第1季營收季減12%-20%，毛利率挑戰39%，摩根士丹利等四大外資最新報告預期，聯發科今年毛利率可望順利重返40%，其中大摩更大動作調高評級至「中立」，目標價升到236元，直言聯發科「谷底已過」。

目前看好聯發科毛利率重返「四」字頭的四大外資，包括摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻、摩根大通亞太科技產業研究主管哈戈谷、瑞信證券台灣區研究主管艾蘭迪以及麥格理證券半導體產業分析師廖光河。

詹家鴻表示，先前大摩不看好聯發科，主要是大陸手機景氣不佳，庫存去化有很大的疑慮，不過聯發科最新展望，一掃相關疑慮。根據公司說法，第1季營收將季減12%-20%，大摩預測約15%；而去年第4季毛利率38.9%，高於大摩估的38.5%，第1季預測39.5%，也高於大摩預期的38.6%。

他指出，原本大摩考量，聯發科將因低毛利的4G功能型手機壓抑毛利表現，因此預估毛利率區間介於38.5%-38.6%，結果管理層釋出更高財測，暗示較高毛利的P90、P35晶片在紅海市場取得好成績。

另方面，利基型DRAM價格修正，也有利聯發科TV SoC毛利走揚；大摩樂觀預期，此趨勢一路延續，最快第2季將再見聯發科的毛利率重返40%。

基於谷底已過，大摩上調聯發科投資評級。不過，報告也補充，為何不給最好的「優於大盤」評等？主要是多數看好的機構預期，聯發科將拿下蘋果5G數據機訂單，但大摩認為聯發科5G晶片到2021年前都來不及準備好，而且中國手機景氣不穩，今年也不太可能見到殺手級的手機應用，因此保留評等調整空間。

摩根大通亞太科技產業研究部主管哈戈谷指出，聯發科的毛利復甦不快，但第1季財測擊敗預期，市場僅預估毛利率增加到39.2%。而過去聯發科股價和毛利有很強的關聯，預料這個好消息會推動股價。

小摩報告重申聯發科「優於大盤」評等，目標價自310元上調到320元。

另兩家瑞士信貸和麥格理證券，也預料聯發科今年毛利率將順利重返40%，皆維持「優於大盤」評級，目標價各290元、300元。

聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照
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聯發科大摩毛利率

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