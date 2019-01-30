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經濟解析／圍堵華為只能傷其筋骨 不會斷其命脈

2019-01-30 23:16經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

華為要崛起成為一家全球科技大廠的雄心壯志正受到威脅，因為有愈來愈多的政府表達其技術可能被中國間諜使用的疑慮。但美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，美國圍堵華為，只能傷其筋骨、不會斷其命脈，且在時機上可能為時已晚。

報導說，由於華為已在第五代無線技術（5G）取得優勢地位，這場由美國領導的對抗華為運動，頂多可能阻礙這家中國電信設備大廠的業務成長，因為華為在新興市場及歐洲部分地區擁有忠實客戶，而且可望在明年以前躍居全球智慧手機銷售龍頭。

圍堵華為只能傷其筋骨、不會斷其命脈

研究業者Forrester公司駐北京分析師戴焜（Charlie Dai）說：「這次（抵制華為）運動只會使華為在一些歐洲和亞太國家的業務成長減緩。」 「但我認為，在可預見的未來，該公司根本不會退出任何市場。」

美國對於華為在全球的優勢地位已提高警覺，指責該公司銷售可供中國政府用於間諜活動的產品。美國政府在28日祭出對付華為的最新措施，司法部提起刑事訴訟，控告華為竊取商業機密、妨礙司法、銀行詐欺及違反美國制裁伊朗規定等罪名。

智庫「新美國基金會」（New America Foundation）的網路安全政策及中國數位經濟研究員薩克斯（Samm Sacks）說：「對華為的懷疑深入人心，而且在華府這是一場兩黨合作、整個政府要拉下這家公司的運動，不只在美國，還有世界各國。」

對華為業務的攻擊，反映北京和華府對這項未來技術控制權的爭奪日趨白熱化。5G的安全性特別引起關注，因為這項技術將用於載運龐大資料、連結機器人、自駕載具和其他敏感設備。

報導並表示，假如美國政府決定進一步擴大打擊面，阻止華為購買美國生產的零件，故計重施去年對付另一家中國科技大廠中興通訊的技倆，可能造成嚴重傷害。研究業者佳富凱旋集團（Gavekal） 的分析師王丹（Dan Wang）29日在給客戶研究報告說：「華為對美國供應商的依賴程度低於中興通訊。」

就目前而言，這家中國公司在5G網絡仍處於強勢地位。 華為表示已簽了30份5G合約，並正在與50多家無線電信商進行商業測試。 該公司擁有的5G專利也傲視全球 。

在硬體可靠性和價格具競爭力的幫助下，華為花了數十年時間在全球數十個市場建立了強大影響力。 儘管實際上被拒於美國市場門外，但華為仍是全球第最大電信設備製造商，去年也超越蘋果成為第二大智慧手機供應商，預計在2020年將超越三星，成為全球智慧手機霸主。

華為否認其產品對國家安全構成威脅，並堅稱自己是一家與中國政府沒有關聯的民營企業。 但它的國際聲譽正在受創。

華為已做好過苦日子的準備

波蘭當局本月逮捕了一名華為主管，指控其為中國政府從事間諜活動。華為隨即開除該名員工，並表示他的行為已使公司捲入爭端。去年12月，加拿大應美國檢察官要求逮捕了華為財務長孟晚舟，美方指控她違反美國對伊朗的制裁，並尋求將她引渡至美國。這位華為創辦人任正非的長女否認有任何不法。

最近幾個月，澳洲和紐西蘭限制華為提供5G網絡設備。德國和加拿大正在考慮類似的措施。 全球最大行動電信商之一的伏得風（VOD）正在暫停在歐洲的核心網絡建置華為的設備。

在英國，華為已受到政府監督小組的監督，該小組去年夏天警告有新風險。 華為表示正在努力解決這些問題。 但感受到壓力已不只是電信業，牛津大學等機構表示將停止接受華為的資金。 一些著名的美國大學也對華為的資金和設備敬而遠之 。

華為的領導人承認環境愈來愈具敵意。任正非去年11月表示：「未來幾年整體情勢未如我們想像樂觀，我們須為艱辛日子做好準備。」 他並表示，華為不可能再有像過去30年來的飛快成長，而且須「放棄一些表現普通的員工，並且降低勞工成本」。

在經歷一波波負面頭條新聞後，華為正在加強公關戰。向來甚少在媒體前講話的任正非，最近幾周已接受兩組媒體記者的訪問。他說，預期華為今年的營收將有1,250億美元，比去年增加15%。他並表示：「如果不准我們在某些市場銷售產品，我們寧願縮減一點規模。」「只要我們能養活員工，我相信華為永遠會有未來。」

新興市場與忠誠客戶保住華為命脈

華為表示，2017年營收成長16％。在同一年，該公司的主要西方競爭對手芬蘭諾基亞（Nokia）和瑞典愛立信（Ericsson）均下滑。這家中國電信設備大廠在許多新興市場仍是生意興隆，因為這些地區不可能放棄華為的設備。

華為2017年來自歐洲、中東及非洲（EMEA）的營收成長5%至人民幣1,640億元（250億美元）、亞洲地區的成長力道更強，營收增加逾10%。

分析師預測，這些地區的客戶仍將繼續使用華為產品，因為價格非常具有競爭力，且客戶的忠誠度極高。根據研究公司Fitch Solutions的電信分析師Kenny Liew的說法，5G無線網絡的布建很昂貴，因為需要架設的基地台遠比前幾代更多。

他並表示，行動電信商都是盡其所能在降低成本，方法之一是選擇較便宜但經過驗證的中國設備，「由於印度的無線電信商近年打了一場頭破血流的價格戰，在財務壓力考量下，可能會選擇成本較便宜的華為」。

Kenny Liew說，華為在奈及利亞和南非等國家早已建立口碑，並已在這些國家贏得了忠誠度。他並指出，在撒哈拉以南的非洲國家，當其他電信供應商還在謹慎猶豫時，華為早已冒著險投資。

此外，華為也受惠於中國市場對英國電信公司（BT）等外國企業開放，BT上周成為第一家取得證照可對全中國客戶直接銷售的外國電信集團。Forrester的戴鯤說：「此舉肯定對華為有所助益。」「BT可能需要華為協助以對中國市場提供最好的服務，而且建立更緊密的商業關係，也可能有助於華為跨足中國以外的市場。」

就在幾周前，英國電信表示核心5G網路不會購買華為的設備，並在4G網絡中心剔除華為的設備。 至於其他網路部分，BT將繼續購買這家中國公司的產品。

在電信設備事業以外，華為的智慧手機業務蓬勃發展。 2018年銷售了2億多支手機，比前一年增加約30％，帶動華為消費者事業的營收激增至520億美元 ，增幅超過40％。

地緣政治考量可能也有助於華為

Kenny Liew說，受惠於中國投資的國家，基於可能地緣政治影響，將不願意禁用華為的設備。例如波蘭正在走外交鋼索，試圖在與美國的安全關係及需要中國投資之間取得平衡。據報導，波蘭在逮捕華為主管後，正試圖緩和與北京之間的緊張關係。根據世界銀行，波蘭是中國在該地區最大的貿易夥伴。

華為的5G技術在全球具有優勢地位（路透）
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面對愈來愈具敵意的環境，華為創辦人任正非表示，要為未來的艱辛日子做好準備。（美聯社）
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