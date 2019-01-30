台灣半導體中心30日揭牌 研發服務育才啟動

2019-01-30 22:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



國家實驗研究院昨（30）日舉行台灣半導體研究中心（TSRI）揭牌典禮，成為全球唯一整合積體電路設計、晶片下線製造及半導體元件製程研究的國家級科技研發中心。科技部長陳良基期許，TSRI全員要展登峰造極的企圖心，並鏈結海內外學研及產業界，進而多元化培育人才。

去年起，國研院轄下的國家晶片系統設計中心（CIC）與國家奈米元件實驗室（NDL）開啟合併規劃作業，並於今年元月正式合併為台灣半導體研究中心。因應新興電子系統智慧化的發展趨勢，設計、製造及異質整合的整體性考量將是電子系統效能提升及功能擴充的關鍵，合併後的半導體中心除持續提供原有的IC設計、下線、測試、半導體元件、材料、製程等研發服務以及人才培育訓練外，未來更將發揮一加一大於二的整合綜效，讓台灣半導體科技在學術面及產業面繼續扮演全球重要角色。

陳良基表示，半導體科技發展，從垂直整合的角度來看，如果設計電路的過程中，即能考量元件、材料與製程技術的延展性，進行最佳化，就可設計出成本最低、效能最高、也最適用於各式各樣特殊用途的晶片，如此才能支持多元多變的應用。期待國研院晶片中心與奈米實驗室合併為半導體中心後，可以發揮垂直整合的綜效，創造出更豐富、更前瞻的研發成果。

揭牌儀式邀請到產官學研各界長官貴賓共同揭牌，除參與國研院半導體中心啟動的歷史時刻，同時見證半導體中心與臺灣半導體產學研發聯盟（TIARA）及國際半導體產業協會（SEMI）的合作意向書簽署儀式，未來將分別合作推動半導體前瞻研發及科技人才培育。