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香港馬會人員來拜會？韓國瑜：前董事自掏腰包來訪

鴻海集團聲明：威州投資仍是優先事項

2019-01-30 21:46經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

路透社報導引述訪問鴻海集團總裁郭台銘個人特助胡國輝說法並解讀鴻海集團當地投資可能擱置，對此鴻海集團今（30）日晚間發布英文聲明強調，威州投資仍是公司的優先事項。

鴻海集團英文聲明強調，鴻海集團仍然致力於威谷科技園項目，創造13,000個工作崗位，以及威州的長期投資。

不過，鴻海聲明也提到，正如之前所說，項目首次公布時存在的全球市場環境已發生變化，由於計劃是由客戶推動的，因此必須調整所有項目的計劃，包括威斯康辛州，而雖然該項目的重點將進行調整，以滿足這些新的現實，威斯康星州項目仍然是公司的優先事項。

鴻海威州郭台銘

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