綠能債務獲銀行展延 40多億債務獲得喘息

2019-01-30 19:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱即時報導



太陽能矽晶圓廠綠能（ 3519）與銀行團債權債務協商達成初步共識，短期授信與中長期逾40億元借款獲銀行團同意展延至今年底。

綠能今天赴交易所舉行重大訊息說明記者會，由處長暨發言人陳婷婷說明債權債務協商情形。

陳婷婷表示，公司申請的債權債務協商案去年12月24日獲經濟部工業局通過，並函予最大債權銀行京城銀行召開債權債務協商會議。

綠能接獲京城銀行債權債務協商會議紀錄，本月28日銀行團初步共識，短期授信按2018年12月31日的借款餘額，展延至2019年12月31日。

至於中長期借款，以2018年12月31日的借款餘額，也展延至2019年12月31日，暫不清償本金，之後再視綠能營運改善狀況，另行商議調整及償還方式。

利息部分，新台幣利率依照台灣郵匯局一年定儲機動利率加碼0.94%，目前為2%，外幣利率則依六個月TAIFAX利率加碼0.94%。

綠能昨天未透露這次展延債務總額，不過根據該公司稍早公布去年12月自結財報，短期借款15.9億元、一年內到期借款10億元，長期借款18.5億元，因此合計短中長期借款金額達44.4億元。

陳婷婷指出，債權債務協商會議初步共識，仍待所有債權銀行及金融機構正式內部簽核作業核可，並正式發函為準，綠能尊重所有債權銀行及金融機構程序作業與最終決議。

綠能強調，獲得債權銀行債務展延後，公司將朝發展輕量化太陽能模組及發展小型發電系統進行轉型，致力改善虧損情況。