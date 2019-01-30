親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

金廈通水後 福建：擬透過海底電纜向金馬供電

跆拳道金牌國手莊佳佳 將出任桃園市體育局長

綠能債務獲銀行展延 40多億債務獲得喘息

2019-01-30 19:58經濟日報 記者簡永祥╱即時報導

太陽能矽晶圓廠綠能（ 3519）與銀行團債權債務協商達成初步共識，短期授信與中長期逾40億元借款獲銀行團同意展延至今年底。

綠能今天赴交易所舉行重大訊息說明記者會，由處長暨發言人陳婷婷說明債權債務協商情形。

陳婷婷表示，公司申請的債權債務協商案去年12月24日獲經濟部工業局通過，並函予最大債權銀行京城銀行召開債權債務協商會議。

綠能接獲京城銀行債權債務協商會議紀錄，本月28日銀行團初步共識，短期授信按2018年12月31日的借款餘額，展延至2019年12月31日。

至於中長期借款，以2018年12月31日的借款餘額，也展延至2019年12月31日，暫不清償本金，之後再視綠能營運改善狀況，另行商議調整及償還方式。

利息部分，新台幣利率依照台灣郵匯局一年定儲機動利率加碼0.94%，目前為2%，外幣利率則依六個月TAIFAX利率加碼0.94%。

綠能昨天未透露這次展延債務總額，不過根據該公司稍早公布去年12月自結財報，短期借款15.9億元、一年內到期借款10億元，長期借款18.5億元，因此合計短中長期借款金額達44.4億元。

陳婷婷指出，債權債務協商會議初步共識，仍待所有債權銀行及金融機構正式內部簽核作業核可，並正式發函為準，綠能尊重所有債權銀行及金融機構程序作業與最終決議。

綠能強調，獲得債權銀行債務展延後，公司將朝發展輕量化太陽能模組及發展小型發電系統進行轉型，致力改善虧損情況。

債務綠能

相關新聞

因應貿易戰 仁寶：未來2-3年擴產以越南為主要移轉產區

2019-01-30 18:11

日月光投控擬擴大全球製造據點 看好系統級封裝

2019-01-30 17:42

企業遇寒風 這些公司員工年關難過

2019-01-30 17:26

商店街過年期間 24H到貨專區不打烊

2019-01-30 15:54

蝦皮開Apple旗艦館 XR系列商品拚最低價

2019-01-30 15:45

孟晚舟案效應 華為要求供應鏈至陸生產

2019-01-30 14:29

華為要求供應商至陸生產 市場：台積電、日月光 沒轉移難題

2019-01-30 14:29

聯合再生子公司資產處分 交易額7.46億

2019-01-30 14:27

智崴今年簽約金 有望創高

2019-01-30 14:27

全球首座設計、製程整合 台灣半導體研究中心揭牌

2019-01-30 14:27

智慧音箱出貨 亞太區最旺

2019-01-30 14:27

觀察站／當舊面板碎了之後…

2019-01-30 14:27

面板廠彩晶 過年前裁員3%

2019-01-30 14:27

台積電南科14B廠晶圓瑕疵 估影響不到1億美元

2019-01-30 13:46

華為傳拉晶片供應鏈產能至中國 估年底完成

2019-01-30 13:39

台德論壇探討促進數位時代之人本發展

2019-01-30 13:12

經濟解析／解讀蘋果財報 這個題材有想像空間

2019-01-30 13:07

抗淡季 面板業如何應戰？

2019-01-30 12:33

傳華為要求台積電產線移往中國 法人：先過3大難關

2019-01-30 12:18

解析／蘋果靠軟體獲利穩住江山 台廠恐難再吃香喝辣

2019-01-30 11:56

台灣半導體中心揭牌 研發服務育才全面啟動

2019-01-30 11:37

驚傳裁員 彩晶：屬末位淘汰 陸續再補人力

2019-01-30 11:06

台積電晶圓瑕疵 外資估影響第1季獲利2%

2019-01-30 10:33

彩晶傳裁員逾80人 公司不回應

2019-01-30 10:26

微星進入淡季 法人估營收季減7%

2019-01-30 10:21

走春拜年人潮多 電信業力拚網速順暢

2019-01-30 09:38

面板業寒冬 彩晶驚爆年前裁員

2019-01-30 08:36

中華電挺純網銀 投資上限增至45億

2019-01-30 01:23

辭中橡、信昌化職務 張安平接能元科技董座

2019-01-30 01:23

對岸需求大縮水 重擊全球半導體

2019-01-30 01:15

螺絲鬆？台積電模範生怎麼了

2019-01-30 00:31

不到半年連續出包 台積電市值狂掉1600億

2019-01-30 00:27

長照點線面／智慧科技 打造失智者樂園

2019-01-30 00:12

蘋果FaceTime出包

2019-01-30 00:05

新金寶 陸、菲、泰大擴產

2019-01-29 23:50

新金寶攻東南亞 設工業4.0公司

2019-01-29 23:49

燦坤Apple Day 限期促銷優惠

2019-01-29 23:49

三星推商用機 助攻營運

2019-01-29 23:47

佳世達 打造智慧醫院

2019-01-29 23:47
看更多

熱門文章

好康來了 美元定存利率喊到9％

2019-01-30 00:46

月租80萬吃不消！金鑛咖啡說掰掰 專家：房東該醒了

2019-01-30 11:50

傳花旗銀電腦系統當機客戶存款歸零 花旗：一切正常

2019-01-30 12:38

傳華為要求台積電產線移往中國 法人：先過3大難關

2019-01-30 12:18

租金漲翻天！ 這六家名店歇業掰掰了

2019-01-30 14:19

離岸風電費率拍板！ 調升至每度5.5元

2019-01-30 16:07

「解除分期付款」已經落伍啦！ 最常詐騙手法是這項

2019-01-30 11:28

鴻海加碼鏡頭廠 槓大立光

2019-01-29 23:25

換鈔倒數3天 還沒換新鈔的趕快去453家指定據點報到

2019-01-30 05:59

面板業寒冬 彩晶驚爆年前裁員

2019-01-30 08:36

實價登錄再添新話題 江蕙4.2億買信義聯勤

2019-01-29 23:24

北市這條路最便宜 新屋一坪42萬元

2019-01-30 12:53

兩種外幣定存 國人最愛

2019-01-30 00:45

企業遇寒風 這些公司員工年關難過

2019-01-30 17:26

大調漲！ 20年離岸風電費率平均為5.5160元

2019-01-30 16:08

不到半年連續出包 台積電市值狂掉1600億

2019-01-30 00:27

遭爆大當機客戶存款歸零 花旗銀行回應了

2019-01-30 14:10

經濟部讓步！離岸風電躉購費率5.5160元

2019-01-30 16:18

螺絲鬆？台積電模範生怎麼了

2019-01-30 00:31

建商價格硬了、買方縮手 上季新屋銷售率好慘

2019-01-29 22:16

離岸風電躉購費率調到5.5 王惠美：予以尊重

2019-01-30 16:28

市民大道豪宅明日博標售 面不面高架橋只差這樣

2019-01-30 11:07

離岸風電…拚經濟新引擎

2019-01-30 01:33

九合一選後房市未見轉好 雙北桃竹盤整修正

2019-01-29 22:35

石化業首例 榮化私有化下市

2019-01-30 01:26

外溢保單銷售 南山衝第二

2019-01-30 00:27

那些年，藝人買過的豪宅…

2019-01-29 23:19

解析／蘋果靠軟體獲利穩住江山 台廠恐難再吃香喝辣

2019-01-30 11:56

國泰房地產指數出爐 上季推案增、銷量減

2019-01-30 01:28

喊鴻海上200元分析師…張博凱傳跳槽高盛

2019-01-30 00:57

華為傳拉晶片供應鏈產能至中國 估年底完成

2019-01-30 13:39

繞過彰縣？4離岸風電商籌設許可 最快春節前可發出

2019-01-30 18:54

對岸需求大縮水 重擊全球半導體

2019-01-30 01:15

網路賣家未報稅 按次開罰

2019-01-30 00:30

躉購費率將出爐 台離岸風電產業發展關鍵

2019-01-30 14:34

若進不了CPTPP 部分傳產面臨高關稅

2019-01-29 23:57

出售不動產開發票 不可減除仲介費用

2019-01-30 00:30

長春、奇美不上市 低調打拚

2019-01-30 01:25

環保署長張子敬：環評效率 三招提速

2019-01-30 01:35

驚傳裁員 彩晶：屬末位淘汰 陸續再補人力

2019-01-30 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top