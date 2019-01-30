企業遇寒風 這些公司員工年關難過

2019-01-30 17:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



年關逼近，卻陸續傳出有企業裁員或是減薪的消息。圖為街頭的上班族。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

年關逼近，卻陸續傳出企業裁員或是減薪的消息，面板廠繼爆出華映申請重整事件後，彩晶也在年前啟動裁員，另外，太陽能廠的茂迪更是大規模的進行組織精簡，裁員逾900人，元晶也爆出年終獎金延至3月發放的消息，引來員工不滿及擔憂；企業經營遭遇冷風，員工年關難過。

華映在去年無預警宣布將申請重整，且在去年12月底前先裁員63人，主要是以非必要人力為主，至於高階主管因應財務危機的減薪，也在今日提送薪酬委員會討論通過，將再送董事會討論，據指出，總處長以上高階主管將自2月開始減薪。

隨著農曆年逼近，華映今年應是無法發放年終獎金，但員工仍是正常上班及支領薪水，至於年後是否會有新一波的裁員，目前還沒有相關的消息傳出。

華映之後，今（30）日則是傳出另一家面板廠彩晶將在年前啟動裁員，彩晶證實，資遣人數約80人，比例約達3%，為每年的末位淘汰動作，後續將會增補人力，預計年後將有20人報到。

面板廠陷入景氣寒冬衝擊，面板價格下滑，加上需求不振，衝擊面板廠的營運，彩晶去年底鼓勵優退，在農曆年前則是啟動裁員。

太陽能廠也受到景氣的衝擊，茂迪去年先後祭出精簡組織及人力調整計畫，繼提前解僱300多名外籍員工，縮減非生產線人力約2%後，去年底宣布將再關閉桃園廠，及停止南科部分不具生產效率的電池產線，預估直接、間接影響的員工達916人，相關裁員行動在今年1月底前完成。

綠能因財務問題申請債權債務協商且與債權銀行達成初步共識，去年也啟動過優化組織計畫，裁撤南科廠203人，包括生產線人員及部分間接人員；據了解，綠能高階主管已主動減薪，今年的年終獎金也不發放，不過，員工薪水都有正常入帳。

另一家太陽能廠元晶則是傳出年終獎金延後發放，引來員工的擔憂，元晶指出，年終獎金將在3月中旬發放，將營運轉好的成果分享給員工。