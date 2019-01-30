華為資安風暴持續延燒 使用者如何自保？

2019-01-30 15:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣公部門禁不禁華為？社會輿論各抒己見，行政院前院長張善政日前更與網友舌戰，事後坦言自己資安實務認知不足，並於今（30）日邀請電腦駭客工程師「CIH」陳盈豪、和沛科技創辦人「翟神」翟本喬與網友直播對談。

張善政表示，台灣處境非常特別，因為對岸有個「老大哥」，常對台灣毛手毛腳，並且面臨世界上各種駭客攻擊，前陣子晶圓代工廠龍頭台積電也發生資安問題，資安攻防是「道高一尺，魔高一丈」，大家應該要提高警覺性。

但面對資安漏洞疑慮，使用者竟如何自保？翟本喬提醒，民眾要有備份資料的習慣，並且使用不同機制、存在不同地方，如果真的擔心資料外洩，就存在隨身碟中比較好。

陳盈豪則指出，Google審核各家廠商手機搭載的Android系統，主要是審核相容性，藉此確保所有App順利運作，若手機硬體和軟體都由同家廠商掌控，外部檢測很難找出問題。

陳盈豪說，以技術上而言，使用者盡可能審核權限，但實務狀況是大家安裝App時一概同意、允許，如果對手機系統有疑慮，只能看是否願意相信廠商「會不會做壞事」。

翟本喬也表示，公司營運目的是為了賺錢，通常不會砸自己的腳，因此一間公司能夠信任是商業考量，或許可以檢視製造商的當地法律是否健全，出了問題可否求償。

翟本喬指出，台灣最好的自保方法，就是讓自己變得不可或缺，讓全世界每一個聰明人都知道，最有利的事就是和台灣合作，發展資安產業，其實比發展晶圓產業更能做到這一點。

針對行政院即將公布不採購中國品牌資通訊商品的處理原則，發言人Kolas Yotaka今天也重申，行政院處理的是大方向及大原則，亦即有關中央政府各機關不採購中國品牌資通訊商品的處理原則，但不適用規範一般民眾，目前還在徵詢各部會意見，待與院長確認後就會正式發布。