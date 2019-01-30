研調預估：大尺寸電視將進入戰國時代

2019-01-30 15:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



TrendForce光電研究（WitsView）最新研究報告顯示，2018年全球電視品牌的出貨量2.19億台，年增達4.1%，擺脫2017年的衰退局勢，預估今年全球電視品牌出貨量，將成長至2.23億台，年增約1.6%。

WitsView研究經理楊晴翔指出，2018年除了世界盃帶動拉美等新興市場換機需求，以及北美經濟穩定繁榮，帶動電視整機需求回升，而去年整體面板價格處於下降趨勢，也有助於拉升電視品牌的促銷意願。

今年起，華星光電的11代線、惠科的8.6代線，以及夏普廣州10.5代線，將陸續投入市場。楊晴翔指出，屆時大尺寸面板供給大增，面板的降價壓力將無法避免，卻也讓大尺寸電視邁向平價化。未來，電視產業勢必要尋求更多的規格進化，以創造品牌價值與凸顯差異化。

對電視品牌而言，WitsView表示，32吋以下的電視多半被定位為低階產品，加上32吋以下面板長期處於供過於求的情況，導致面板成本透明，難以有差異化空間，因此電視品牌32吋以下的產品出貨比重逐年下降，今年占比預計將低於三成。

相對地，WitsView預期，55吋以上等大尺寸產品比重逐年提升，其中65吋以上電視今年的占比，有望從2018年的8.8%，成長至2019年的11.7%。觀察去年北美市場的終端售價，65吋落在399至699美元，75吋則多半在1,500美元以上，「隨大尺寸電視平價化，預期今年下半年的旺季促銷，有機會出現799美元以下超低價的75吋電視。」

大尺寸面板價格的下降，將帶動更多電視品牌進入大尺寸市場；然而，WitsView認為，未來大尺寸電視將未必是獲利保證，一線品牌的市場操作將更加棘手。

WitsView舉三星為例，其力推QLED電視，屬於高階的55、65吋QLED電視，在去年年底的促銷價格約落在1,000至1,500美金，而55、65吋OLED電視價格，則維持在1,500美元以上，讓具有價格優勢的QLED電視，在銷售表現上不遜於OLED電視。

不過，WitsView進一步指出，面對75吋LCD電視可能帶來的低價威脅，加上下半年LGD廣州OLED廠的投入，可望稍稍緩解OLED面板長期供給不足的情況，勢必讓下半年OLED面板價格有所鬆動。因此，今年QLED電視能否維持價格優勢，將會是三星的一大隱憂。

WitsView表示，4K電視市場已日趨成熟，2019年市占率預計將突破五成，讓三星與Sony力推的8K解析度，成為目前市場最期待的規格升級，但8K除了需要內容、傳輸與硬體等產業鏈的成熟發展，8K面板與4K面板的價差仍在兩倍以上，因此4K的成長模式是否能複製到8K仍有待觀察。

WitsView預估今年8K電視占整體整機出貨比重僅約0.2%，同時點出，相較往8K轉進，藉由電視本身規格差異化來提升附加價值，相對容易，如達成高動態對比（HDR）體驗的Mini LED與dual cell設計，以及無邊框全面屏的外觀設計，或許是電視品牌可以考慮的方向。