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台德論壇探討促進數位時代之人本發展

2019-01-30 13:12經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

國發會今天與德國基爾世界經濟研究院(Kiel Institute for World Economy，以下簡稱Kiel)、中華經濟研究院共同舉辦「GS Taipei Workshop 2019」，以「促進數位時代之人本發展」為主題，探討如何在數位時代下，研提以人為中心的解決方案，為人類謀求更高的社會福祉。

本次應邀出席大會的講者包括德國日本學研究所Franz Waldenberger所長、日本政策研究大學院大學角南篤副校長、德國Karlsruhe理工學院Ingrid Ott教授等12位來自美、英、德、日、韓、星、臺7國專家發表演說與交流討論，並吸引國內外約200位產、官、學、研界人士參與。

國發會主委陳美伶致詞時表示，大數據、機器學習、人工智慧等新興科技無疑已顯著改變現有產業結構與社會面貌，全球諸多企業與各國政府也開始運用數位科技來進行「數位轉型」，然而僅靠科技並無法解決當前數位時代下全球面臨的重大挑戰。

為成功進行數位轉型，陳美伶說，我們必須以人性化的方式處理轉型過程，將人們引領至數位轉型的核心階段，並以一種靈活且客製化的方式及速度，導入數位科技及相關支援。因此，必須與全球各方利害關係人合作，相信透過大家的腦力激盪，可就數位革命及挑戰相關議題提出更好的解決方案，共同為未來做出貢獻。

德國陳美伶國發會

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