經濟解析／解讀蘋果財報 這個題材有想像空間

2019-01-30 13:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



蘋果財報出爐，表現符合預期，對2019會計年度第2季的財測也不差，並沒有比先前所想像的更爛，法人認為最壞的情況已反映，蘋果算是穩住了，從三大觀點來看這次的財報，可以發現蘋果已經找到獲利成長的新來源，服務營收大幅成長創下新高，將是未來的重要亮點，具有相當的想像空間。

法人強調，蘋果似乎找到了手機之外的獲利來源，尤其是服務營收的大幅成長，創下新高紀錄，由於軟體服務的毛利率高，在這一塊領域上更增添相當的想像空間。歐新社 分享 facebook 蘋果第1季營843.1億美元，年減4.5%；每股盈餘4.18美元，年增7.5%；服務事業營收108.75億美元，年增19%；iPhone營收519.82億美元，年減14.9%，占當季整體營收比重61.6%；以市場來看，大中華區營收131.69億美元，年減26.6%，為蘋果全球第3大市場。

蘋果預估，第2季度營收550~590億美元，毛利率37～38%；法人指出，根據蘋果的財報及所釋出的展望，主要看點包括第1季度的營收及獲利表現符合預期；第2季的展望不差，衰退幅度與往年相當，並沒有出現比原先市場想像可能更爛的情況，財測展望也算是符合預期；另外一個關注點則是以地區來看，大中華地區的下滑最大。

法人分析，蘋果最壞的情況已經反映，算是穩住了，相關供應鏈也可望隨著穩住，但營運績效仍是得看各個公司自己的努力；不過，從財報中可以發現一個重要的亮點，除了iPhone手機是呈現衰退之外，包括服務、穿戴產品、iPad等三大類的營收則是表現優於預期。

法人強調，蘋果似乎找到了手機之外的獲利來源，尤其是服務營收的大幅成長，創下新高紀錄，由於軟體服務的毛利率高，在這一塊領域上更增添相當的想像空間。

另外，法人也坦言，今年蘋果iPhone很難有好消息，除非有新的應用，才會帶動供應鏈的表現，否則，以目前流出的訊息來看，iPhone並不會在今年推出5G版的手機，加上手機價格居高不下，消費者的換機需求仍然保守居多；不過，在服務營收快速成長，加上穿戴產品包括Apple Watch、AirPods的表現，是否成為新成長動能值得觀察 。