親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

中職／彭政閔哽咽告訴球迷 季後結束球員生涯

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

經濟解析／解讀蘋果財報 這個題材有想像空間

2019-01-30 13:07經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

蘋果財報出爐，表現符合預期，對2019會計年度第2季的財測也不差，並沒有比先前所想像的更爛，法人認為最壞的情況已反映，蘋果算是穩住了，從三大觀點來看這次的財報，可以發現蘋果已經找到獲利成長的新來源，服務營收大幅成長創下新高，將是未來的重要亮點，具有相當的想像空間。

法人強調，蘋果似乎找到了手機之外的獲利來源，尤其是服務營收的大幅成長，創下新高紀...
法人強調，蘋果似乎找到了手機之外的獲利來源，尤其是服務營收的大幅成長，創下新高紀錄，由於軟體服務的毛利率高，在這一塊領域上更增添相當的想像空間。歐新社
分享
蘋果第1季營843.1億美元，年減4.5%；每股盈餘4.18美元，年增7.5%；服務事業營收108.75億美元，年增19%；iPhone營收519.82億美元，年減14.9%，占當季整體營收比重61.6%；以市場來看，大中華區營收131.69億美元，年減26.6%，為蘋果全球第3大市場。

蘋果預估，第2季度營收550~590億美元，毛利率37～38%；法人指出，根據蘋果的財報及所釋出的展望，主要看點包括第1季度的營收及獲利表現符合預期；第2季的展望不差，衰退幅度與往年相當，並沒有出現比原先市場想像可能更爛的情況，財測展望也算是符合預期；另外一個關注點則是以地區來看，大中華地區的下滑最大。

法人分析，蘋果最壞的情況已經反映，算是穩住了，相關供應鏈也可望隨著穩住，但營運績效仍是得看各個公司自己的努力；不過，從財報中可以發現一個重要的亮點，除了iPhone手機是呈現衰退之外，包括服務、穿戴產品、iPad等三大類的營收則是表現優於預期。

法人強調，蘋果似乎找到了手機之外的獲利來源，尤其是服務營收的大幅成長，創下新高紀錄，由於軟體服務的毛利率高，在這一塊領域上更增添相當的想像空間。

另外，法人也坦言，今年蘋果iPhone很難有好消息，除非有新的應用，才會帶動供應鏈的表現，否則，以目前流出的訊息來看，iPhone並不會在今年推出5G版的手機，加上手機價格居高不下，消費者的換機需求仍然保守居多；不過，在服務營收快速成長，加上穿戴產品包括Apple Watch、AirPods的表現，是否成為新成長動能值得觀察 。

蘋果營收財報

相關新聞

傳華為要求台積電產線移往中國 法人：先過3大難關

2019-01-30 12:18

台積電南科14B廠晶圓瑕疵 估影響不到1億美元

2019-01-30 13:46

觀察站／當舊面板碎了之後…

2019-01-30 14:27

面板廠彩晶 過年前裁員3%

2019-01-30 14:27

華為傳拉晶片供應鏈產能至中國 估年底完成

2019-01-30 13:39

台德論壇探討促進數位時代之人本發展

2019-01-30 13:12

抗淡季 面板業如何應戰？

2019-01-30 12:33

解析／蘋果靠軟體獲利穩住江山 台廠恐難再吃香喝辣

2019-01-30 11:56

台灣半導體中心揭牌 研發服務育才全面啟動

2019-01-30 11:37

驚傳裁員 彩晶：屬末位淘汰 陸續再補人力

2019-01-30 11:06

台積電晶圓瑕疵 外資估影響第1季獲利2%

2019-01-30 10:33

彩晶傳裁員逾80人 公司不回應

2019-01-30 10:26

微星進入淡季 法人估營收季減7%

2019-01-30 10:21

走春拜年人潮多 電信業力拚網速順暢

2019-01-30 09:38

面板業寒冬 彩晶驚爆年前裁員

2019-01-30 08:36

中華電挺純網銀 投資上限增至45億

2019-01-30 01:23

辭中橡、信昌化職務 張安平接能元科技董座

2019-01-30 01:23

對岸需求大縮水 重擊全球半導體

2019-01-30 01:15

螺絲鬆？台積電模範生怎麼了

2019-01-30 00:31

不到半年連續出包 台積電市值狂掉1600億

2019-01-30 00:27

長照點線面／智慧科技 打造失智者樂園

2019-01-30 00:12

蘋果FaceTime出包

2019-01-30 00:05

新金寶 陸、菲、泰大擴產

2019-01-29 23:50

新金寶攻東南亞 設工業4.0公司

2019-01-29 23:49

燦坤Apple Day 限期促銷優惠

2019-01-29 23:49

三星推商用機 助攻營運

2019-01-29 23:47

佳世達 打造智慧醫院

2019-01-29 23:47

台虹擴產 時程不變

2019-01-29 23:46

鴻海加碼鏡頭廠 槓大立光

2019-01-29 23:25

中揚光扮要角 助攻鴻海集團

2019-01-29 23:22

股王大立光 斥資9.8億元擴廠

2019-01-29 23:20

策略行銷／吳億盼經營戰略 看長也顧短

2019-01-29 22:58

阿里雲日本設第二數據中心 服務能力增倍

2019-01-29 19:42

台積電14B廠晶圓瑕疵 光阻原料不符規格造成

2019-01-29 15:22

TrendForce：第一季全球智慧手機產量將衰退10%

2019-01-29 14:45

新領域應用挹注 安馳今年動能強

2019-01-29 14:37

工研院與日商合作 打造綠能生活示範場

2019-01-29 14:37

日本電產入主超眾 獲6席董事

2019-01-29 14:37

台積電頻出包 陸行之嘆大不如前

2019-01-29 14:37
看更多

熱門文章

江蕙砸4.27億元買豪宅王 坐擁北市超狂景觀

2019-01-29 14:59

好康來了 美元定存利率喊到9％

2019-01-30 00:46

開車族必知 4月起金管會推車險五新規定

2019-01-29 18:02

為何反對離岸風電？ 台大醫：這是三個錯誤的世界第一

2019-01-29 18:20

台積晶圓損失 最高達百億

2019-01-30 01:14

鴻海加碼鏡頭廠 槓大立光

2019-01-29 23:25

中美貿易戰 鄭崇華：一定會持續很久

2019-01-29 12:58

味全 再傳高階主管人事異動

2019-01-29 10:45

勞動基金單月慘賠逾千億 勞動部：績效仍優於大盤

2019-01-29 11:38

換鈔倒數3天 還沒換新鈔的趕快去453家指定據點報到

2019-01-30 05:59

面板業寒冬 彩晶驚爆年前裁員

2019-01-30 08:36

兩種外幣定存 國人最愛

2019-01-30 00:45

降低對客戶衝擊 外資認為台積電可能啟動春節加班

2019-01-29 11:15

螺絲鬆？台積電模範生怎麼了

2019-01-30 00:31

台積電14B廠晶圓瑕疵 光阻原料不符規格造成

2019-01-29 15:22

不到半年連續出包 台積電市值狂掉1600億

2019-01-30 00:27

台積電頻出包 陸行之嘆大不如前

2019-01-29 14:37

建商價格硬了、買方縮手 上季新屋銷售率好慘

2019-01-29 22:16

新壽效應 顧立雄：將約談家族金控　促股權結構透明化

2019-01-29 21:10

實價登錄再添新話題 江蕙4.2億買信義聯勤

2019-01-29 23:24

九合一選後房市未見轉好 雙北桃竹盤整修正

2019-01-29 22:35

石化業首例 榮化私有化下市

2019-01-30 01:26

新光人壽被查獲利害關係人交易等多項缺失 遭罰600萬元

2019-01-29 17:37

外勞人數破70萬大關 央行：年匯近千億返鄉

2019-01-29 20:03

春節長假 財金公司提醒：使用ATM時謹記五口訣

2019-01-29 11:06

外溢保單銷售 南山衝第二

2019-01-30 00:27

死亡前5年內繼承遺產已繳稅 再繼承時免納遺產稅

2019-01-29 19:10

最紅不動產 竟是工業倉儲

2019-01-29 14:37

喊鴻海上200元分析師…張博凱傳跳槽高盛

2019-01-30 00:57

離岸風電產業在地化 將成為台灣兆元產業

2019-01-29 19:39

太平洋自行車林鳴皋找不到繼承人 只好找機器人接班？

2019-01-29 15:43

桃園市連六年狂吸人口數 房市買氣九成全靠自住客

2019-01-29 19:48

離岸風電…拚經濟新引擎

2019-01-30 01:33

嗨翻現場！蔡力行現身敦泰尾牙 提供5萬元抽獎

2019-01-29 20:39

刮刮樂「$1000萬大贏家」登場 頭獎1000萬

2019-01-29 11:49

桃機3個讚 客貨運量航機架次創歷史新高

2019-01-29 18:28

對岸需求大縮水 重擊全球半導體

2019-01-30 01:15

晶圓污染事件 劉佩真：台積電要加強內控

2019-01-29 16:36

大立光擴產不手軟 1月砸28億元買地

2019-01-29 20:01

那些年，藝人買過的豪宅…

2019-01-29 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top