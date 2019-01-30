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中職／彭政閔哽咽告訴球迷 季後結束球員生涯

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

因應禁令 華為探詢核心供應鏈移轉中國生產意願

2019-01-30 12:48經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

華為案從去年底以來紛紛擾擾，根據日經新聞消息，華為要求供應商將部份生產轉移到中國，據傳，華為已與台積電（2330）、日月光（3711）、京元電（2449）等企業進行商談；市場派人士認為，台積電、日月光在中國大陸生產的比重逐年提高，沒有所謂轉移中國生產的難題。

華為在全球通訊市場著墨甚深，以無線基地台產品來說，華為拿下全球市占率近3成，已是全球銷售冠軍，在光纖網路PON產品部分，華為市占率42%，同樣也是市場第一；而手機產品則是2014年之後急起直追，不僅生產HUAWEI品牌手機，也推出子品牌榮耀，兩款系列在全球拿下亮眼銷售成績，手機產品全球市占率也已來到第二。

由於美國可能對華為採取禁令，華為也將採取應對策略，市場先前就曾預期，華為會與供應鏈協商，增加中國本地供貨比重。

華為先前在深圳召開核心應用商大會時，首度公布核心供應商名單，華為核心供應商共有92家，其中台灣廠商有十家，僅次於美國、中國大陸和日本，這十家供應商分別是台積電（2330）、大立光（3008）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、富士康、滬士電子、欣興電子（3037）、晶技（3042）等企業。

市場認為，核心供應商都有率先被探詢增加中國生產比重意願的可能性，其中，許多企業在中國大陸都已有設廠，只是，如何在當地生產的出貨比重，以半導體來看，華為旗下晶片廠海思半導體（Hisilicon）在台積電投片生產晶圓、在日月光投控旗下矽品進行封測，也由京元電進行專業測試，相關載板由欣興或景碩提供，也因此，法人認為這幾家率先被探詢的詢問度也高。

不過，華為案對於台廠影響究竟如何？法人認為，華為事件對於網通上游零組件廠、元件廠影響較重，但是，對於其他產業影響較小，不過，華為事件的不確定性可能會牽動相關供應鏈訂單能見度，建議投資人持續觀察。

華為台積電

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