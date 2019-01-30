抗淡季 面板業如何應戰？

2019-01-30 12:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



面板業遭遇逆風，「面板雙虎」友達（2409）董事長彭双浪更直言，長達六年的多頭已結束。如今，面板價跌今年第3季才有望中止，各廠出招求生存，但到底該走向何處？以台廠而言，現階段與其砸重金拚產能，強化力道發展「客製化」及「差異化」產品，或許會是開創契機之鑰。

中國大陸面板廠強勢壓境，面板業去年營運艱鉅，「面板雙虎」友達和群創（3481），營收雙雙較2017年衰退。友達日前公布去年第4季財報，本業轉虧，營業虧損14.54億元，為近六年首次單季虧損，因認列處分斯洛伐克廠房11億元業外挹注，才維持住獲利，歸屬母公司淨利2.8億元，每股純益（EPS）0.03元。

友達去年第4季本業虧損，讓外界相當意外，不過其全年獲利101.61億元，連兩年獲利突破百億元，連六年獲利；維持獲利關鍵，就在友達的價值轉型奏效。友達不做規模競爭，喊出「價值轉型」策略，加重力道進攻「少量多樣」的高附加價值產品，此類產品已占友達營收約50%，成為其維持獲利一大助力。

研調單位IDC分析師陳建助指出，今年面板業供過於求發生的可能性仍高，友達去年獲利相對優於同業，主要多虧多年前執行的大策略，「友達在客製化及差異化的努力上，在台廠領先，做了更多差異化、高質化產品，雖出貨量少一些，相對可以換到更高的毛利；群創也有做，同時也走規模經濟，但仍要求產量維持不掉。」

中國面板廠產能不斷開出，加上其有政府銀彈撐腰，如今不只液晶顯示面板（LCD），連高規格的有機發光二極體（OLED）面板，陸廠也已經蓄勢待發，全力搶攻市占。換言之，台廠抑或其他面板廠，要用產能與陸廠抗衡，難度頗高，以現階段產能，著力於高毛利的應用，做「聰明投資」，似乎確是台廠該走的路。

危機當中，台廠也並非全無機會，包括8K電視、電競面板等應用，抑或是導入Mini LED背光技術的產品，都可能為其帶進獲利。陳建助認為，今年電視產品賣點就是8K，IT產品則是電競；Mini LED產品單價高，利潤相對比較好，對廠商毛利上也較能帶動支撐。

Mini LED被台廠寄予厚望，陳建助認為，事實上台廠的LCD做到MINILED，視覺上也能做到像OLED一樣的超高對比，長期來看未來OLED在中國瘋狂投資下，不無可能供過於求，台廠要聰明投資，在既有顯示技術精進，提供不輸給OLED的畫面品質，價格又能被市場接受，且投資成本較低，未來這類產品有機會跟OLED競爭。

至於面板價格部分，外界目前預期，跌價可能在第2季趨緩，第3季適逢傳統旺季，價格可能會因為短期需求回溫，有機會看到持平。