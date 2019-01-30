傳華為要求台積電產線移往中國 法人：先過3大難關

2019-01-30 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



日媒報導，華為因應美國可能採取禁令，正與供應商洽談，將部分生產線轉移到中國，據了解，除了台積電之外、華為也希望日月光、京元電把大部分的生產轉移到中國的工廠。法新社 分享 facebook 根據日經新聞報導指出，因應美國可能的禁令，華為已經跟台積電（2330）洽談，將部分晶片生產轉至南京廠；法人則是直言，若要移轉產線，必須先克服資金、政府投資限制、半導體供應鏈生態系等3大難關。

據報導指出，華為因應美國可能採取禁令，正與供應商洽談，將部分生產線轉移到中國，據了解，除了台積電之外、華為也希望日月光、京元電把大部分的生產轉移到中國的工廠。

法人指出，台積電南京廠以16奈米為主，包括12奈米、7奈米等都是在台灣生產，一家先進製程100%的公司，人才都在台灣，除非是16奈米的產品，否則不太可能要求台積電為了單一客戶去改一整個廠的產線，另外，投資金額、還有政府對赴中國投資設廠的限制等，也都是要考量的問題。

法人坦言，半導體供應鏈的生態系也是要考量的重點，在台灣有完整的供應鏈，可以全部做好，如果要移轉到大陸，還要克服供應鏈的問題；法人認為，以目前的情況來看，要求台積電移轉產線是不太可能的事。

法人認為，在美中貿易戰延燒下，考慮關稅的問題，不少產線有移出中國大陸的情況，站在政府的立場，產能外移將影響到國內發展，因此讓有影響力的企業出面，有部分也是政策考量的做法。

法人說，華為海思占台積電的營收比重約5-6%，訂單包括網通電信及手機等，今年第2季就會有7奈米要出來，但以目前來說，台積電7奈米製程也不可能在中國生產；至於日月光及京元電，原本在中國大陸就有產能。