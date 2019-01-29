TWNIC：部分公共DNS進行測試 2月1日部分網站恐變慢

2019-01-29 22:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)表示，Google、IBM、Cloudflare等公共DNS (Public Domain Name System)服務商將於2月1日測試EDNS（Extension Mechanisms for DNS, EDNS）符合性功能。各網站如有使用之DNS無法支援EDNS協定時，上述公共DNS之使用者恐因無法順利解析IP位址，造成拜訪網站時反應變慢或無法連線。，

TWNIC呼籲網路使用者，應檢查電腦之DNS是否使用上述公共DNS，對於使用公共DNS之不同使用者，TWNIC提出以下建議，進行相關檢測與修正。

第一類是對網域名稱管理者及網路服務供應商(ISP)，先瞭解DNS伺服器是否完整支援 EDNS 協定，請至https://dnsflagday.net/ 進行檢測，若經檢測有問題時，請依該網頁的說明進行修正。

第二類是對一般使用者，如果使用前述公共DNS之使用者，如2月1日當日發現網站無法連線時，可以將DNS更換為ISP所提供DNS之IP位址或TWNIC之101.101.101.101，便可順利連線。TWNIC所提供之Quad101 免費公共DNS 服務請詳 https://101.101.101.101 。

如果因使用公共DNS發生相關解析問題時，台灣網路資訊中心亦提供專業諮詢e-mail服務：twcert@cert.org.tw，將協助網路使用者解決相關DNS設定問題。