之初創投今年擴大東南亞投資、重視AI與區塊鏈技術

2019-01-29 22:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



國內最大新創投資基金AppWorks成立滿9年，今（29）日公布2018年成果，2018年包括AppWorks Accelerator 創業加速器、The AppWorks Ecosystem 校友生態系、AppWorks Funds 創投基金，以及 AppWorks School 數位人才培育等面向上都交出亮眼成績。累積九年，整體生態系總估值突破千億新台幣，今年也將持續聚焦 AI、Blockchain，加速拓展大東南亞市場。

之初創投主持大東南亞 (東協 + 台灣) 校友規模最大的創業加速器 AppWorks Accelerator，去年下半年開始只招募 AI/IoT 或 Blockchain/Crypto 新創團隊。之初創投表示，今年也將持續限定招募這兩個領域的新創團隊，直到下一個更巨大的典範轉移出現為止。

目前AppWorks 生態系中，已經培育出328 家活躍新創、925 位創業者、創造就業數 9,586 位。所有企業的加總年營業額約為 25 億美元 (約為 新台幣769億元)，較前年大增 90%；創造就業數 9,586 位，年增高達 67%；生態系累積募資金額為 8.06 億美元 (約為 新台幣248 億元)，年增率達到 82%；總估值突破 36 億美元 (約為新台幣 1,107 億元)，較前一年大幅增加 127%。

AppWorks 創辦合夥人林之晨表示，今年仍然限定招募 AI 或 Blockchain 相關的新創，鼓勵創業者好好掌握這兩個重要的典範轉移，同時提醒創業生態系更關注 AI 與 Blockchain 的發展趨勢。另外， AppWorks開始布局大東南亞，2018 年總投資金額超過一半投資於來自大東南亞的國際團隊，預計 2019年3月進駐 AppWorks Accelerator 的新創團隊，將有五成以上為來自大東南亞的國際團隊。