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嗨翻現場！蔡力行現身敦泰尾牙 提供5萬元抽獎

2019-01-29 20:39經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

聯發科執行長蔡力行今（29日）晚現身敦泰尾牙，並捐出5萬元獎金供敦泰員工抽獎。與蔡力行一同現身的還有聯發科董事金聯舫、獨董張秉衡等人。

包括蔡力行、張秉衡、金聯舫，以及敦泰董事長胡正大，過去都曾在台積電任職。

由於明日聯發科即將舉行法說會，因此蔡力行對於自家公司營運展望沒有透露。

敦泰尾牙是於新竹國賓舉行，據了解，蔡力行等人是於附近召開聯發科董事會，順道路過，就為老同事的公司敦泰加油。因為是意外現身，所以蔡力行的加碼讓敦泰員工更嗨。

聯發科執行長蔡力行（圖左）現身敦泰尾牙，並提供5萬元加碼獎。記者鐘惠玲／攝
聯發科執行長蔡力行（圖左）現身敦泰尾牙，並提供5萬元加碼獎。記者鐘惠玲／攝
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聯發科執行長蔡力行（圖右）現身敦泰尾牙，並提供5萬元加碼獎。記者鐘惠玲／攝
聯發科執行長蔡力行（圖右）現身敦泰尾牙，並提供5萬元加碼獎。記者鐘惠玲／攝
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蔡力行敦泰聯發科

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