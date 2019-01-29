嗨翻現場！蔡力行現身敦泰尾牙 提供5萬元抽獎

2019-01-29 20:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



聯發科執行長蔡力行今（29日）晚現身敦泰尾牙，並捐出5萬元獎金供敦泰員工抽獎。與蔡力行一同現身的還有聯發科董事金聯舫、獨董張秉衡等人。

包括蔡力行、張秉衡、金聯舫，以及敦泰董事長胡正大，過去都曾在台積電任職。

由於明日聯發科即將舉行法說會，因此蔡力行對於自家公司營運展望沒有透露。

敦泰尾牙是於新竹國賓舉行，據了解，蔡力行等人是於附近召開聯發科董事會，順道路過，就為老同事的公司敦泰加油。因為是意外現身，所以蔡力行的加碼讓敦泰員工更嗨。