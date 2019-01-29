貿易戰開打 台灣升級成伊頓全球UPS重要產銷供應重地

2019-01-29 19:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



美中貿易戰開打，台灣伊頓（Eaton）升級成為伊頓全球UPS重要的產銷供應重地，除就近供應台積電（2330）、高科技產業的台灣市場外，並外銷亞太、美國市場，去年業績年增三成；今年起伊頓採購鉛酸電池將轉換改用鋰鐵電池，並以台灣本地供應廠商為主，將可帶來採購大利多。

伊頓是全球不斷電系統（UPS）大廠，在台灣設有高階UPS的生產、銷售據點；台灣也是伊頓在全球重要UPS電池採購重鎮。伊頓台灣區總經理宮鴻華說：「受到美中貿易戰影響，為了避開關稅，台灣伊頓的工廠及戰略地位提高，為了增加產能，去年開始已將倉庫改為生產線，增加產能達三成，挹注去年業績有雙位數增長的動能，這也是看好今年業績將可超越去年的要因。」

宮鴻華指出，Eaton是台灣最大UPS電池買家，鋰鐵電池雖然比鉛酸電池貴一倍，但是產品壽命長達一倍以上，而且體積小，已經成為科技產業指定的零組件，伊頓台灣將會以本地供應鏈優先採用，可享有貨源穩定及交期及售後服務三大優勢。

他表示，台積電是伊頓全球的最大客戶之一，機台有伊頓的大型UPS作為停電的備用電力來源。伊頓UPS產品具有緊急備援的供電角色，平時也能發揮儲能系統的功能，進而達到一機雙用的雙贏效益。針對高耗能的高科技與半導體產業，伊頓則提出了具備ECO節能功能的新款不斷電系統，提供領先業界、最短2毫秒內穩定迅速地從節能模式轉換至Online供電模式。

宮鴻華強調，日益嚴峻的供電挑戰，為此提出多款新智慧節能電力解決方案，包括具備ECO節能功能、讓UPS備用電力平時即發揮儲能功能的不斷電儲能雙功系統 (Dual Purpose

UPS)、以及協助企業提升能源效率並降低營運成本的SmartWire-DT自動化系統終端解決方案等，擴大供應台灣的半導體、面板、高科技產業。