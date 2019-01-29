燦坤Apple Shop成立10週年 推限一天燦坤Apple Day

2019-01-29 19:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



3C通路龍頭燦坤（2430）AppleShop成立10週年，30日推出僅限一天的「燦坤Apple Day」，全系列Mac、iPad加購Apple Care現折10%，教育價並行最高，衝刺蘋果商機，同步迎接紅包及開學季商機。

燦坤表示，農曆新年將於本週末到來，瞄準紅包商機以及農曆年後即將到來的開學季，適逢燦坤Apple Shop成立10週年，擁有全台最多94家Apple Shop直營門市，以及150位左右的蘋果專業銷售人員，已培養超過10萬果粉，是銷售蘋果商品的一大助力。

燦坤指出，此次於元月30日推出僅限一天的Apple Day，全系列Mac、iPad加購Apple Care現折10%，iPhone全系列95折，Apple周邊配件最高8折起，Macbook Pro及Macbook Air搭配舊換新則有15,400至11,100元不等的折價優惠。

凡持大專院校學生證，於全台Apple Shop專櫃門市，還可享有Mac、iPad教育價與促銷價並行的優惠，教育價最高可再折一千元。

燦坤觀察自iPhone XR於去年下半年開賣以來帶動整體iPhone銷售成長，其中iPhone XR銷售居冠，銷量賣得比Xs和Xs Max更好。從燦坤銷售數據統計，不論是哪一款iPhone，以128GB大容量最受歡迎，分析也與農曆春節有9天連假，消費者考量出遊拍照、錄影等檔案堆疊所致。

燦坤強調，iPhone XR銷量已佔達半數，因近一個月受惠於農曆新年換機潮帶動下，不僅是iPhone XR的紅色版最受消費者歡迎，銷量破七成，與此同時iPhone Xs系列破半數的消費者則選擇購買金色版本。