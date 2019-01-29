佳世達攜手成大醫院 打造智慧醫院

2019-01-29 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



拓展智慧醫療市場，佳世達（2352）今天宣布與國立成功大學醫學院附屬醫院合作，攜手打造智慧醫院，並選定急診室為智慧醫院合作的起點，建立智慧急診的現場管理系統與電子紙床頭卡，雙方也計畫將電子紙床頭卡導入智慧加護病房。

佳世達科技董事長陳其宏表示，佳世達發展智慧醫院解決方案時，以病人為中心做為最核心的價值觀。佳世達集團具有20年企業資源規劃平台的經驗與豐富的物聯網整合經驗，將以技術優勢，協助成大醫院打造更符合人性溫度的智慧醫院。

成大醫院長楊俊佑指出，醫療的本質是一門人照顧人的專業，希望智慧醫院的流程與工具，可以協助讓病人得到最好的照顧，讓醫護人員發揮最佳的專業服務。急診室是醫院中最繁忙、最緊急、和生命賽跑的第一線場所，這也是為什麼急診室被選擇為最優先的醫療單位，讓智慧科技協助醫護專業，將病患照顧得更好。

成大醫院與佳世達科技率先合作，共同打造智慧急診的現場管理系統與電子紙床頭卡，可協助急診醫護人員快速掌握病人的病情與急診現場即時狀態，藉此加速急診作業流程及改善病人的就醫感受，減輕病人及家屬等候的焦慮。