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佳世達攜手成大醫院 打造智慧醫院

2019-01-29 19:00經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

拓展智慧醫療市場，佳世達（2352）今天宣布與國立成功大學醫學院附屬醫院合作，攜手打造智慧醫院，並選定急診室為智慧醫院合作的起點，建立智慧急診的現場管理系統與電子紙床頭卡，雙方也計畫將電子紙床頭卡導入智慧加護病房。

佳世達科技董事長陳其宏表示，佳世達發展智慧醫院解決方案時，以病人為中心做為最核心的價值觀。佳世達集團具有20年企業資源規劃平台的經驗與豐富的物聯網整合經驗，將以技術優勢，協助成大醫院打造更符合人性溫度的智慧醫院。

成大醫院長楊俊佑指出，醫療的本質是一門人照顧人的專業，希望智慧醫院的流程與工具，可以協助讓病人得到最好的照顧，讓醫護人員發揮最佳的專業服務。急診室是醫院中最繁忙、最緊急、和生命賽跑的第一線場所，這也是為什麼急診室被選擇為最優先的醫療單位，讓智慧科技協助醫護專業，將病患照顧得更好。

成大醫院與佳世達科技率先合作，共同打造智慧急診的現場管理系統與電子紙床頭卡，可協助急診醫護人員快速掌握病人的病情與急診現場即時狀態，藉此加速急診作業流程及改善病人的就醫感受，減輕病人及家屬等候的焦慮。

此外，成大醫院與佳世達科技雙方也計畫將電子紙床頭卡導入智慧加護病房，讓資訊即時更新以提升效率外，更不會干擾病人睡眠，不擔心藍光影響視力，而且用好幾年也不需換電池。除了上述的智慧解決方案，雙方今年起將針對智慧急診室和智慧加護病房展開緊密的合作，導入更多以人為本的智慧醫院解決方案。

成大醫院長楊俊佑（右）與佳世達集團明基逐鹿總經理曾文興宣布，攜手打造智慧醫院。 ...
成大醫院長楊俊佑（右）與佳世達集團明基逐鹿總經理曾文興宣布，攜手打造智慧醫院。 成大醫院／提供
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成大醫院佳世達
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