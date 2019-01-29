因應跨國企業需求 金管會鬆綁外銀子行與母行拆借限額

2019-01-29 17:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



因應跨國上市櫃公司需求，金管會今（29）日宣布大幅鬆綁外銀子行與海外母行、聯行的資金拆借限額，取消每日、每月限額，只按季控管，且符合條件者可不受限，由銀行自行管理，大大提高上市櫃公司跨國資金調度彈性。

以去年11月底止，五家外銀在台子行淨值合計2,554億元估算，每日拆借2,500億元、每月1,250億元上限拿掉後，每日、每月至少可增數千億元以上，對大規模上市櫃公司跨國資金調度及資金運用效率，將有極大助益。

根據原有規定，外銀在台子行、分行，與海外母行或聯行間的交易淨額，每日不能超過子行淨值100%，每月是淨值50%。也就是，在台子行與分行拆出給母行、聯行金額，減掉拆入金額的淨額，每日及每月都不能超過上述限額。

符合一定條件者，可向主管機關申請提高限額，但最高是淨值250%。

近來有不少上市櫃公司及外銀反映，併購案件的資金進出量很大，如鴻海併購夏普等，現行限額無法滿足需求，金管會檢討後決定放寬，在去年8月底預告修正「外國金融機構在台子銀行合格資產規定」，放寬限制，並在今天宣布，預計從1月31日起生效。

重點包括取消每日及每月限額，改以更有彈性的每季淨值50%規範，且符合一定條件的銀行，例如資本適足率達一定標準等，可以自行管理，官方不再訂定統一的限額。