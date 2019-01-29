晶圓污染事件 劉佩真：台積電要加強內控

2019-01-29 16:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電（2330）Fab 14B晶圓受汙染事件引發關注，台經院研究員暨產業顧問劉佩真今（29）日指出，這次事件的損失將比去年病毒事件少，預估將會小於26億美元，以台積電的產能利用率來說，應可以快速補上；她強調，這次事件並不至於衝擊台積電中長期的領先地位，但要加強內部及供應商的管理。

台積電今日發出聲明指出，1月19日發現F14B的12/16奈米的良率出現問題，經追查後了解問題出在一批光阻原料上；在過去10天中已與所有受影響的客戶密切溝通，包含相關補貨和交期的細節，以目前在12/16奈米的產能利用率來看，預計受影響的晶圓大部分能在第1季補回，若有第1季無法補回的也應能在第2季補回。

劉佩真坦言，半導體景氣下滑，且處淡季，台積電的產能利用率本來就未滿，因此可以快速補上，預估這次晶圓污染事件的損失將小於26億美元；以上次病毒事件來說，在明快的處理下落幕，但這次因不兩次事件發生時間不到半年，造成對信心面的影響比實質面來的更大一些。

她分析，台積電年營收已突破兆元，在規模加大之下，公司的管理也相對趨於困難，但是，這次事件不至於衝擊台積電中長期的領先地位，先進制程上包括7奈米、5奈米、3奈米都比對手三星、英特爾超前。劉佩真認為，台積電在內部及供應商的管理上要更加強，避免影響後續的競爭力，同時，後續也要避免讓客戶找第二供應商的可能出現。

台積電今日股價重挫，終場收在222.5元，下跌6.5元，成交量達41,050張，不僅單日市值縮水1,685.47億元，同時拖累大盤指數再度失守萬點。