佳世達攜手成大醫院 打造「智慧醫院」

2019-01-29 16:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



成功大學醫學院附屬醫院與佳世達（2352）29日宣布，將聯手打造智慧醫院，並選定急診室為為智慧醫院合作的起點，在以病人為中心的理念下，共同打造智慧急診的現場管理系統與電子紙床頭卡，以科技梳理急診資訊流，打造醫病雙贏的智慧急診，協助病人在急診室能得到最妥善的照顧。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達發展智慧醫院解決方案時，始終將以人為本、以病人為中心做為最核心的價值觀，這也是為何我們能和成大醫院一拍即合。佳世達集團具有20年企業資源規劃平台的經驗與豐富的物聯網整合經驗，將以其技術優勢，協助成大醫院打造更符合人性溫度的智慧醫院。

成大醫院與佳世達率先合作，將共同打造智慧急診的現場管理系統與電子紙床頭卡，協助急診醫護人員快速掌握病人之病情與急診現場即時狀態，藉此加速急診作業流程及改善病人的就醫感受，減輕病人及家屬等候的焦慮，實現醫病雙贏的幸福急診。

此外，佳世達指出，現階段計畫將電子紙床頭卡導入智慧加護病房，資訊即時更新以提升效率，也不用擔心藍光影響視力、干擾病人睡眠，電子紙床頭卡輕薄不易破裂，電池足以用好幾年。佳世達也進一步表示，雙方今年起將針對智慧急診室和智慧ICU展開緊密的合作，導入更多以人為本的智慧醫院解決方案。