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TrendForce：第一季全球智慧手機產量將衰退10%

2019-01-29 14:45聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

市場研究機構TrendForce指出，智慧型手機品牌廠2019年第一季生產計劃更趨保守，加上手機零組件價格走跌，廠商拉貨態度被動，預估第一季的智慧型手機生產總量將持續減至3.07億支，較去年同期衰退10%。

TrendForce表示，2018年第四季多數智慧型手機品牌皆因需求疲弱而放緩生產節奏，著重成品庫存控管，使得生產總數僅較去年第三季持平、約3.83億支。

TrendForce預估今年第一季全球智慧型手機的生產總量，前六大排名分別為三星、華為、蘋果、小米、OPPO以及Vivo。

排名第一的三星自去年下半年開始調整產品策略，正面迎戰中國品牌主打的高規格行銷。以今年第一季的生產表現來看，J系列仍舊獨挑大樑，占比將近5成，預估三星第一季將以站穩7,000萬支的生產總量為目標。

第二名的華為在一片低迷中一枝獨秀，預估第一季生產數量將達到4,600萬支，較去年同期成長近10%，除因產品線布局完整、海外市場開發見效外，還有成功以P系列以及Mate系列瓜分蘋果在中國的高階市場市占。不過，無論是中美貿易戰，或是近日歐洲對中國電信設備的疑慮，都加深華為後續發展的不確定性。

蘋果去年第四季開始就屢次傳出調降生產目標，以調節成品庫存水位。從今年第一季的表現來看，蘋果雖釋出善意，調降部份區域新款手機的售價刺激消費，但仍受定價偏高所累，加上在中國舊機款禁售事件的影響，TrendForce預估，蘋果第一季生產總量將僅有4,150萬支，較去年同期衰退近26%，市占排名滑落至第三名。

小米在連續八個季度的成長之後，於去年第四季首度出現衰退，生產總數約3,000萬支。TrendForce指出，小米面臨最大的危機在於高階研發能力不被市場所認同，以及過度的強調薄利後，導致製造、行銷、研發等各部門落入惡性循環的資源競爭，進而對整體業務產生重大且不利的影響。

TrendForce指出，短期眾品牌將持續優化各式硬體配置，主要集中在螢幕、鏡頭、生物辨識解鎖以及記憶體等四大領域；長期而言，品牌廠必須跳脫單純的硬體開發並轉往諸如軟體研發或周邊商機上，才有機會繼續擴大市占。

2019年第一季全球六大智慧型手機品牌廠市佔率預估。資料來源／TrendForc...
2019年第一季全球六大智慧型手機品牌廠市佔率預估。資料來源／TrendForce
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