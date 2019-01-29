中美貿易戰 鄭崇華：一定會持續很久

2019-01-29 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



成大校長蘇慧貞(左)上午舉辦續任致聘典禮，開心與父母合影。記者修瑞瑩攝影 分享 facebook

台達電子創辦人鄭崇華上午表示他預料中美貿易戰會持續很久，對台灣有一定的影響，但是也沒有辦法，大家只能樂觀奮鬥、繼續努力。

鄭崇華上午到成大參加校長 蘇慧貞續任致聘典禮時，接受媒體訪問做上述表示。

他在典禮中致詞時表示，感謝成大為企業界培育許多人才，4年前國內不少企業因為人工的不足而前往大陸投資，現在有很多供應商要回來，但是台灣卻欠缺可以動手做的人才，產生斷層。

他受訪時表示，台達電1971年能夠創業成功，一大部分的原因也是因為當時台灣有許多能夠動手做的人才，但是現在這些人卻太少，當年去大陸投資時沒有辦法帶技術的人才，只能帶些管理的幹部，大陸人才從做中學習已經將了有經驗，但現在台灣卻不夠。

他表示，透過基金會開發線上教學，這幾年已經有300萬人次上線學習，希望能夠為台灣多培育一些第一線基層能夠動手做的人才。

對於中美貿易戰他的看法是會持續很久，他表示，目前看來情況還很難說，台灣只能夠樂觀奮鬥、不要氣餒，照樣的努力去做，因為實在沒有辦法，未來要看談判狀況如何，目前國際的企業常常是你方中有我、我方中有你，如果不合作，大家都會受傷。