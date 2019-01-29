工研院與日合作 開創新世代智慧節能綠生活

2019-01-29 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



為台灣打造下一個世代的智慧節能綠生活，工研院攜手日本東京電力公司、東京瓦斯公司簽訂「次世代能源儀表系統研究」合作協議書，並在台南的沙崙智慧綠能科學城「節能示範屋」建置次世代能源儀表系統，未來將透過蒐集及分析住戶的水、電、瓦斯、家電使用，以及發電與儲電等等大數據，作為未來發展最新的智慧能源管理技術。

東京電力與東京瓦斯共同研發的次世代能源儀表系統，是整合電表、水表、瓦斯氣表三表系統的創新技術，能將水表、瓦斯氣表數據，透過無線通訊標準傳輸至電錶後，再送給家庭能源閘道器。

而家庭能源閘道器能用智慧家庭物聯網通訊協定標準連接、控制智慧家電，等於串起了智慧電表及家電的資訊，這些資訊能讓電廠了解用戶的用電大數據。未來當供電端需要電力時，管控用戶能源使用情形，可避免尖峰負載過高而跳電，即所謂「虛擬電廠」概念。

工研院綠能與環境研究所所長胡耀祖指出，東京電力、東京瓦斯將在沙崙智慧綠能科學城「節能示範屋」建置次世代能源儀表系統，工研院則提供日方試驗場域、智慧家電、太陽能、儲能系統。未來透過蒐集及分析住戶的水、電、瓦斯、家電使用，以及發電與儲電等等大數據，作為未來發展最新的智慧能源管理技術，並構築新型態的智慧節能綠生活的參考及依據。

工研院的智慧能源管理系統，則像電力調度的大腦，利用前述家庭能源閘道器蒐集的大數據以AI建立預測模型，可依據不同情境做最佳能源調度與控制，例如氣象預報明日艷陽高照，AI預估太陽能發電量將超過用戶高峰使用電量，前一晚就會優先使用儲能電力，預留儲能電池空間。

另外，台日雙方也將針對生活品質應用共同合作，發展未來智慧生活技術，透過節能示範屋、單身宿舍等水、電、氣、以及家電使用等大數據，分析居住者行為。以銀髮族的照護服務為例，當有老人在家時，每天煮三餐、洗澡、如廁等都會有用電、用水及瓦斯等固定使用型態，但如果一段時間沒有符合此型態，則可能有異狀須立即處理，藉由這些數據分析可避免獨居老人發生意外。