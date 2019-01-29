工研院攜手東京電力 簽訂次世代能源儀表系統研究MOU

2019-01-29 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



工研院宣布攜手日本東京電力Power Grid（TEPCO PG）、東京瓦斯公司（Tokyo Gas）共同簽訂「次世代能源儀表系統研究」合作協議書，藉工研院智慧能源管理系統、智慧家庭物聯網通訊協定標準（TaiSEIA）以及日方次世代能源儀表系統等創新技術，共同於沙崙智慧綠能科學城中打造示範場域，建構智慧節能生活，驅動下世代綠能產業新商機。

工研院綠能與環境研究所所長胡耀祖指出，東京電力Power Grid、東京瓦斯將在沙崙智慧綠能科學城「節能示範屋」建置次世代能源儀表系統，工研院提供日方試驗場域、智慧家電（TaiSEIA）、太陽能、儲能系統，未來透過蒐集及分析住戶的水、電、瓦斯、家電使用，以及發電與儲電等等大數據，作為未來發展最新的智慧能源管理技術，並構築新型態的智慧節能綠生活參考及依據。

此一合作計畫預計於2019年底完成軟硬體建置，2020年底前完成系統驗證與資料收集分析，透過2年的合作，工研院、日本東京電力Power Grid公司與東京瓦斯公司，將攜手構建並實現智慧能源管理系統、先進讀表系統；未來，工研院也將透過大數據分析與人工智慧等技術應用，創造智慧節能綠生活，並為電網與儀表、能源管理、節能技術等相關產業開創綠色商機。