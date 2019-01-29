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工研院攜手日本兩公司 開創新世代智慧節能綠生活

2019-01-29 10:27經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

為台灣打造下世代的智慧節能綠生活，工研院攜手日本東京電力Power Grid公司(TEPCO PG)、東京瓦斯公司(Tokyo Gas)等共同簽訂「次世代能源儀表系統研究」合作協議書，藉工研院智慧能源管理系統、智慧家庭物聯網通訊協定標準(TaiSEIA )、以及日方次世代能源儀表系統等創新技術，共同於沙崙智慧綠能科學城中打造示範場域，鏈結政府5+2產業創新計畫中「綠能科技」，建構更具前瞻性的智慧節能生活，以驅動下一個世代的綠能產業新商機。

工研院綠能與環境研究所所長胡耀祖指出，此次雙方合作，由東京電力Power Grid主動提出，希望藉由工研院創新研發的卓越能力彼此加乘合作，另外也放眼2025年台灣能源轉型帶動的龐大商機，雙方的交流將是台日能源產業合作的重要里程碑。

胡耀祖進一步指出，東京電力Power Grid、東京瓦斯將在沙崙智慧綠能科學城「節能示範屋」建置次世代能源儀表系統；工研院提供日方試驗場域、智慧家電(TaiSEIA)、太陽能、儲能系統。未來透過蒐集及分析住戶的水、電、瓦斯、家電使用，以及發電與儲電等等大數據，作為未來發展最新的智慧能源管理技術，並構築新型態的智慧節能綠生活之參考及依據。

東京電力Power Grid公司與東京瓦斯，共同研發之次世代能源儀表系統，是整合電表、水表、瓦斯氣表三表系統之創新技術，能將水表、瓦斯氣表數據，透過無線通訊標準(Wi-SUN)傳輸至電錶後，再送給家庭能源閘道器(Home Gateway)，而家庭能源閘道器能用TaiSEIA標準連接、控制智慧家電，等於串起了智慧電表及家電的資訊，這些資訊能讓電廠了解用戶的用電大數據。未來當供電端需要電力時，管控用戶能源使用情形，可避免尖峰負載過高而跳電，即所謂「虛擬電廠」概念。

工研院的智慧能源管理系統，猶如電力調度的大腦，利用前述家庭能源閘道器蒐集之大數據以AI建立預測模型，可依據不同情境做最佳能源調度與控制。舉例而言，若氣象預報明日艷陽高照，AI預估太陽能發電量將超過用戶高峰使用電量，前一晚就會優先使用儲能電力，預留儲能電池空間；又如明天將是陰雨綿綿日，再生能源電力恐不足供應日間尖峰電力，AI便下令以較便宜的夜間電力充飽儲能電池備用，達成電力調度智慧化目標。

此外，台日雙方還將針對生活品質(Quality Of Life)應用共同合作，發展未來智慧生活技術。透過節能示範屋、單身宿舍等水、電、氣、以及家電使用等大數據，分析居住者行為。以銀髮族的照護服務為例，當有老人在家時，每天煮三餐、洗澡、如廁等皆會有用電、用水及瓦斯等固定使用型態，但如果一段時間沒有符合此型態，則可能有異狀須立即處理? 如此可避免獨居老人發生意外。

這項合作計畫預計於2019年底完成軟硬體建置，2020年底前完成系統驗證與資料收集分析。透過二年的合作，工研院、日本東京電力Power Grid公司與東京瓦斯公司，將攜手構建並實現智慧能源管理系統、先進讀表系統。未來工研院，透過大數據分析與人工智慧等技術應用，創造更完美的智慧節能綠生活，並為電網與儀表、能源管理、節能技術等相關產業開創綠色商機。

次世代能源儀表系統將安裝於沙崙智慧綠能科學城「節能示範屋」，共有7棟住宅，總樓地...
次世代能源儀表系統將安裝於沙崙智慧綠能科學城「節能示範屋」，共有7棟住宅，總樓地板面積約410坪，圖為其外觀示意圖。工研院/提供
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東京工研院智慧家電
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