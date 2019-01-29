日月光葉勇誼任SEMI-FlexTech軟性混合電子委員會主席

2019-01-29 10:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



SEMI-FlexTech軟性混合電子產業委員會日前進行第一屆主席與副主席選舉，根據委員的票選結果，由日月光集團副總經理葉勇誼當選委員會主席，工研院電光所副所長李正中及元太科技技術長蔡娟娟共同出任副主席。

未來SEMI-FlexTech軟性混合電子產業聯盟將與委員會成員共同推動台灣的技術演進及商轉速度，期望由軟性混合電子帶動台灣相關微電子產業的跨界合作與新興應用。

擔任委員會主席的葉勇誼曾任日月光集團的廠長、資深研發處長等重要管理職位，在擔任資深研發處長期間，帶領團隊取得國際專案管理學會(PMI)全國企業標竿獎，更曾以個人資歷當選高屏地區傑出經理，相信以其技術與管理雙重背景，加上日月光豐富的業界網絡資源，可以讓委員會即時掌握產業脈動。

李正中曾在工研院長期耕耘顯示器的技術開發，而顯示器是最早導入軟性混合電子的領域，所以其深厚的技術背景，預期可為委員會挹注相當大的技術能量；蔡娟娟則以其卓越的學經歷任職交通大學光電系暨顯示所教授，並帶領元太技術團隊積極拓展電子紙業務從電子書閱讀器、電子貨架標籤至全球新興應用平台，預期他可以結合產學界的多年技術研發與業務拓展經驗，協助委員會帶動跨產業經濟綜效。

葉勇誼表示，非常感謝SEMI籌組產業委員會，提供產業近距離溝通與合作的平台，也特別感謝委員的投票支持及委以重任。他透露，擔任軟性混合電子委員會主席，首要任務是透過引導成員的交流找出幾個重點相關領域，再從產業、產品、價值鏈等角度劃分出幾個核心工作小組，接著由工作小組的討論激發更多想法，以期可以實質跨出引領跨界合作的第一步。

此外，他也勾勒出未來委員會的願景，他認為軟性混合電子可以結合台灣半導體、顯示器等優勢產業，技術層面又可納入紡織、醫療、感應器與系統模組等台灣的成熟產業，透過委員會的居中牽線與跨界交流，有望藉軟性混合電子為台灣的科技產業開創出更多的新興市場與機會。

SEMI-FlexTech於國際上推動軟性混合電子相關技術已20餘年，目前柔軟可撓屈的電子產品已從軍用、大眾運輸走入終端消費電子市場，包含醫療保健、精準運動、智慧衣與穿戴裝置、機器人、車用電子與工業自動化等領域，都已展現高度應用價值，市值預估將在2027年前成長至734.3億美元，而SEMI-FlexTech看準國際市場的成熟與台灣的技術研發能量，近年力推台灣發展相關技術。