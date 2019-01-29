看好2.2兆商機 軟性混電委員會選出日月光葉勇誼任主席

2019-01-29 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



看好2.2兆元軟性混合電子商機，國際半導體協會日前成立SEMI-FlexTech軟性混合電子產業委員會，並票選日月光集團副總葉勇誼當選委員會主席，工研院電光所副所長李正中及元太科技技術長蔡娟娟共同出任副主席。軟性混合電子產業聯盟將與委員會成員共同推動台灣的技術演進及商轉速度，期望由軟性混合電子帶動台灣相關微電子產業的跨界合作與新興應用。

SEMI-FlexTech推動軟性混合電子相關技術已20餘年，目前柔軟可撓屈的電子產品已從軍用、大眾運輸走入終端消費電子市場，包含醫療保健、精準運動、智慧衣與穿戴裝置、機器人、車用電子與工業自動化等領域，預估2027年前，總產值將成長至734.3億美元、約2.2兆新台幣。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMI-FlexTech在過去半年間積極串聯產業、與業界代表共同拜訪行政院政委、經濟部、技術處等單位進行政策倡議，讓政府了解軟性混合電子在台灣及國際的發展狀況，並成功爭取未來長期的專案補助與計畫預算，確保台灣在新興應用領域中不會缺席。

未來，SEMI-FlexTech將持續透過成立標準、產業技術發展等次委員會，以及健康促進與汽車電子等核心工作小組，協助建構軟性混合電子的在地化產業鏈，希望透過SEMI平台把產官學研都串聯進來，以匯聚最大力量、創造新的產業價值。

葉勇誼非常感謝SEMI籌組產業委員會，他說，擔任軟性混合電子委員會主席，首要任務是透過引導成員的交流找出幾個重點相關領域，再從產業、產品、價值鏈等角度劃分出幾個核心工作小組，接著由工作小組的討論激發更多想法，以期可以實質跨出引領跨界合作的第一步。