親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美司法部起訴華為、孟晚舟 涉竊密詐欺和妨礙司法

鴻海傳奇分析師 驚傳撤換

2019-01-29 01:18經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

曾以百頁大報告喊200元、被喻為鴻海傳奇分析師的麥格理證券大中華區研究部門主管張博凱，傳出將不再負責追蹤鴻海。麥格理28日發布的手機零組件報告指出，未來麥格理鴻海、大立光研究都將轉移給駐港科技產業分析師Verena Jeng。

該報告預期，鴻海在接下來的手機景氣「寒冬」，可望持續繳出領先業績，去年第4季，鴻海營收逆成長，遠優於蘋果色彩同樣濃厚的大立光。不過，由於公司劃分調整，報告貢獻者也缺張博凱，取而代之是Verena Jeng和另一名駐港科技產業分析師掛名為前兩名貢獻者。

張博凱曾以鴻海大報告一炮而紅，近年研究範圍更從台股擴及陸港股，率領麥格理團隊拓展全球知名度。去年被譽為「外資界奧斯卡」的《機構投資人》雜誌（Institutional Investor）票選張博凱為電子下游硬體分析師第二名，上游半導體排行前五，並青睞麥格理團隊積極更新各類關鍵趨勢與新興產業看法，封張為足以撼動資金的市場驅動者（Market mover）。

值得注意是，隨著鴻海股價跌跌不休，張博凱去年中也默默調降鴻海目標價至150元，其後又進一步降至92元，市場對此正負評皆有。大立光部分，則一直不被麥格理看好，其給股王目標價僅2,200元、居外資圈最低，麥格理也看壞大陸光學鏡頭大廠舜宇光學，兩檔個股的評級都是「減碼」。

鴻海大立光手機
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

有線電視市值 4年狂掉800億

2019-01-29 00:41

DRAM今年出貨恐大衰退

2019-01-29 05:49

三星LG推多鏡頭手機 大立光、晶技利多

2019-01-29 01:11

遠傳創新 打造幸福企業

2019-01-29 01:11

日月光砸61億 大陸蓋新廠

2019-01-29 01:06

DRAM今年獲利 恐下滑

2019-01-29 01:05

台積專利數 連三年奪冠

2019-01-29 00:56

頻道不吸睛…有線電視只剩砍價求生

2019-01-29 00:45

供應商出包 台積電上萬片晶圓報廢

2019-01-29 00:38

有線電視「三空」 市值大滑落

2019-01-28 23:22

紅海市場…有線電視業者還有苦頭吃

2019-01-28 23:18

台積電14廠晶圓瑕疵 趕工補足首季營運目標不變

2019-01-28 19:40

蝦皮攜手GOMAJI 祭餐券、SPA等票券折扣

2019-01-28 18:24

台積電證實：使用不合規格化學原料 造成晶圓瑕疵

2019-01-28 18:20

子公司防爆裝置遭爆造假 東元：產品安全無虞

2019-01-28 15:31

和碩：今年營收 有信心再戰高

2019-01-28 14:41

郭明錤：市場對今年的iPhone太悲觀

2019-01-28 14:41

2018百大專利 台積電連續3年奪冠

2019-01-28 14:37

獲日人氣手遊代理權 橘子營運添柴火

2019-01-28 14:29

大同賣越南廠遭罰 股東籲公開資訊

2019-01-28 14:29

台灣之星物聯網擴及22大產業 去年IoT營收年增2.5倍

2019-01-28 12:59

37%企業已導入AI 過去四年企業採用率增270%

2019-01-28 12:50

臉書等網路經濟模式 公平會列關注重點

2019-01-28 12:23

電視代工用自家面板 業者：競爭力不一定強

2019-01-28 12:09

松果購物A輪融資獲1.5億元 拚明年上櫃

2019-01-28 10:55

科技產業老先覺 廣達靠雲端市場逆轉勝

2019-01-28 10:36

郭明錤下修Q1 iPhone出貨量 供應鏈普遍反映利空

2019-01-28 10:22

聚積擴大與三星合作 開發micro LED顯示器

2019-01-28 09:56

郭明錤：iPhone最壞時刻將過 供應鏈股價下修有限

2019-01-28 09:51

實體金鑰安全升級 台業者推雙讀寫頭

2019-01-28 08:02

張淑芬的第一線訊息 讓教部、衛福部動起來顧弱勢童

2019-01-28 02:00

從跌倒處站起 被解職半導體老總八年再造股價200元公司

2019-01-25 09:56

連Discovery都來蹲點採訪！他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

2019-01-24 13:17

AI狂潮！其實它早就飄然而至來到我們日常了

2019-01-23 14:30
看更多

熱門文章

台積南科14B廠化學原料出問題 上萬晶圓報廢

2019-01-28 18:14

純網銀PChome 傳花旗跟PChome不玩了

2019-01-28 21:30

景氣入冬！33個月來首次亮起低迷「藍燈」

2019-01-28 16:09

高雄房價還可以漲？學者：首購族已從透天住到鴿子籠

2019-01-28 12:28

過年換新鈔今日開始 100元鈔券每人每次限兌100張

2019-01-28 10:11

豬年換新鈔今日開跑！省時訣竅一次看

2019-01-28 12:45

北市男屋主愛養房 新竹縣「土地公」多

2019-01-28 11:24

台積電證實：使用不合規格化學原料 造成晶圓瑕疵

2019-01-28 18:20

只有5天！今起8家金融機構換新鈔至2月1日

2019-01-28 14:26

郭明錤：iPhone最壞時刻將過 供應鏈股價下修有限

2019-01-28 09:51

沒人潮！東區空置率半年內翻倍 連特賣會都撤出

2019-01-28 15:16

子公司遭控防爆設備造假 東元批惡意攻訐

2019-01-28 14:29

12月景氣燈號跌至藍燈 創33月來新低

2019-01-28 16:19

為調高風電躉購費率背書？經部點名台積將用10億度綠電

2019-01-28 19:15

台積電14廠晶圓瑕疵 趕工補足首季營運目標不變

2019-01-28 19:40

鴻海傳奇分析師 驚傳撤換

2019-01-29 01:18

億光大陸官司敗訴 判賠日亞化人民幣320萬元

2019-01-28 13:20

2018百大專利 台積電連續3年奪冠

2019-01-28 14:37

新光三越執行副總吳昕陽 首曝與女兒日常溫馨對話

2019-01-28 10:05

經濟解析／離岸風電商在台投資 意圖全民、企業二頭賺

2019-01-28 20:12

去年逆風中產值創新高 台灣製造業隱形冠軍有哪些？

2019-01-28 11:52

別怕領不到錢！九天連假央行ATM現鈔都幫你「傳遍遍」

2019-01-28 16:45

華航迎接60周年 攜手The North Face推時尚盥洗包

2019-01-28 11:25

味全執行長 張教華接任

2019-01-28 12:32

實體金鑰安全升級 台業者推雙讀寫頭

2019-01-28 08:02

中鋼盼風電躉購價合理 勿讓產業領先拱手讓人

2019-01-28 14:45

台積受損 萬片晶圓報廢

2019-01-29 00:56

中租獲利新高年終7-10個月　擴大徵才600人　

2019-01-28 17:42

風電費率將出爐 經部：發展風電產業4變數找均衡

2019-01-28 12:12

33個月首見！蔡上任以來 景氣首次掉入藍燈

2019-01-29 00:28

郭明錤：市場對今年的iPhone太悲觀

2019-01-28 14:41

遭指使用偽造防爆設備 台電：已展開全面清查

2019-01-28 12:46

買張機票好過年 酷航明起推兩日快閃促銷

2019-01-28 15:21

聚積擴大與三星合作 開發micro LED顯示器

2019-01-28 09:56

寒冬來襲 景氣低迷「藍燈」亮了！

2019-01-28 16:10

八大金融機構 453個據點供民眾兌換新鈔

2019-01-28 10:10

景氣寒冬！經部調查：外銷訂單、出口連二個月負成長

2019-01-28 10:17

公司倒閉！ 工資墊償度難關

2019-01-28 14:29

味全高層換血 劍指兩岸

2019-01-28 14:29

電視代工用自家面板 業者：競爭力不一定強

2019-01-28 12:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top