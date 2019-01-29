鴻海傳奇分析師 驚傳撤換

2019-01-29 01:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



曾以百頁大報告喊200元、被喻為鴻海傳奇分析師的麥格理證券大中華區研究部門主管張博凱，傳出將不再負責追蹤鴻海。麥格理28日發布的手機零組件報告指出，未來麥格理鴻海、大立光研究都將轉移給駐港科技產業分析師Verena Jeng。

該報告預期，鴻海在接下來的手機景氣「寒冬」，可望持續繳出領先業績，去年第4季，鴻海營收逆成長，遠優於蘋果色彩同樣濃厚的大立光。不過，由於公司劃分調整，報告貢獻者也缺張博凱，取而代之是Verena Jeng和另一名駐港科技產業分析師掛名為前兩名貢獻者。

張博凱曾以鴻海大報告一炮而紅，近年研究範圍更從台股擴及陸港股，率領麥格理團隊拓展全球知名度。去年被譽為「外資界奧斯卡」的《機構投資人》雜誌（Institutional Investor）票選張博凱為電子下游硬體分析師第二名，上游半導體排行前五，並青睞麥格理團隊積極更新各類關鍵趨勢與新興產業看法，封張為足以撼動資金的市場驅動者（Market mover）。

值得注意是，隨著鴻海股價跌跌不休，張博凱去年中也默默調降鴻海目標價至150元，其後又進一步降至92元，市場對此正負評皆有。大立光部分，則一直不被麥格理看好，其給股王目標價僅2,200元、居外資圈最低，麥格理也看壞大陸光學鏡頭大廠舜宇光學，兩檔個股的評級都是「減碼」。