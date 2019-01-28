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「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

寒冬來襲 景氣低迷「藍燈」亮了！

2019-01-28 16:10經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

景氣「藍燈」亮了！國發會今（28）發布去年12月景氣對策信號，綜合判斷分數以16分，燈號墜至「低迷」藍燈。此外，研判景氣趨勢重要依據的領先及同時指標持續挫跌，顯示景氣有走緩現象，必須密切關注後續變化。

觀察此次九項構成項目，批發、零售及餐飲業營業額由黃藍燈打入藍燈，讓整體分數減少1分；原先有望加分的機械及電機設備進口值，經過季調後未能跨越加分門檻，與其他七項分數不變。

以此來看，構成項目共有四顆藍燈、四顆黃藍燈，以及碩果僅存的一顆綠燈，反映生產面、貿易面及消費面均顯疲態。

國發會則強調，我國勞動市場情勢保持穩定，去年12月失業率降至3.66%，就業人數續增；廠商調薪積極，每月經常性薪資增幅已連續12個月突破2%，加上政府鼓勵住宅及服務業購買節能家電、國人在地旅遊，均有助維繫消費動能。

國內投資方面，美中貿易紛擾使得部分台商陸續表達回台投資意願，政府把握此契機，推動「歡迎台商回台投資行動方案」，成效正逐步顯現，科技大廠重大投資計畫陸續進行，如台積電晶圓十八廠、華邦電子12吋晶圓廠等；同時，政府持續優化國內投資環境、落實公共建設執行，均有助提升整體投資動能。

外需方面，人工智慧、物聯網、車用電子、5G通訊技術等新興應用持續擴展，可望挹注出口，惟美中貿易糾紛仍未明朗、金融市場風險增加，以及地緣政治風險等不確定因素，約制成長動能。

整體而言，本月World Bank、IMF、IHS Markit相繼調降全球經濟成長率預測，全球經濟面臨下行風險也加劇，對國內景氣前景影響須密切關注。

景氣對策信號晶圓廠國發會
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