台灣之星物聯網擴及22大產業 去年IoT營收年增2.5倍

2019-01-28 12:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣之星看準物聯網IoT應用，設計最符合多數實際情境應用、及物聯網企業發展需求的全方面服務，積極拓展合作範疇，觸角擴及22大產業，幫助中小企業在物聯網發展中快速商轉獲利，帶動去年物聯網IoT營收全年成長近2.5倍。

台灣之星今（28）日指出，智慧販賣機品牌創易加去年全台的展點數成長三倍，預估今年將持續增長。

台灣之星表示，隨著勞動法規使得企業人力成本增高，及人口結構面臨少子化與老年化困境，國內超商與零售業者紛紛導入科技應用，相繼開設滿佈先進物聯網設備的科技概念店，或在特定場域放置智慧販賣機，希望能在精簡人事成本的同時，提升銷售作業與管理效率。

台灣之星指出，以全方位物聯網解決方案攜手智慧販賣機領導品牌創易加共掀消費革命，整合區塊鏈加密技術與超過26種多元支付方式、遠端貨態管理、電子看板智慧導購以及大數據應用等，推動品牌業者朝無人化與自動化發展，獲得可口可樂、家樂福、迪卡儂、OK超商等知名品牌採用，一同在「智慧零售」趨勢中邁出重要一步。

台灣之星強調，智慧零售的興起翻轉傳統零售業，帶來全新商機，台灣之星透過全方位物聯網解決方案協助智慧零售產業節省80%成本，目前智慧零售業界客戶的申辦量已達物聯網門號總體逾12%，顯示持續走揚的發展趨勢。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，去年已看到零售服務與電商業者投入虛實整合的智慧零售發展，驅使市場以驚人的速度擴張與成長，國內超商的智慧販賣機門市更在開幕不到3週便吸引超過3000人前往體驗，可見這樣全新的自助消費模式逐漸受到消費者關注與接受。

她強調，未來無人商店、智慧販賣機等智慧零售勢必將整合更多服務並衍生更多連網設備，對於可預見更加多元的連網需求，台灣之星站在市場的需求精益求精，不僅打造物聯網專屬資費、連網管理平台、24小時專業團隊服務更結合大數據提供有利客戶營運的分析資訊等，提供符合物聯網應用場域特性的全方位解決方案。