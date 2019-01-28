37%企業已導入AI 過去四年企業採用率增270%

2019-01-28 12:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據國際研究暨顧問機構Gartner公布的2019年企業資訊長調查（CIO Survey），採用人工智慧（AI）的企業數量在過去4年間成長270%，去年更增長2倍，顯示所有產業的企業組織都將人工智慧技術導入各種應用，但同時面臨十分嚴重的人才短缺問題。

Gartner副總裁暨傑出分析師Chris Howard表示，四年前人工智慧還十分罕見，只有10%受訪者表示所屬企業已經或即將部署人工智慧。

在2019年，這個統計數字躍升到37%，代表四年內增加270%。若公司尚未開始使用人工智慧，則資訊長該擔心了，因為競者採用此技術的可能性非常高。

Gartner「2019年資訊長調查」訪問全球超過89個國家中各大產業的3,000多名資訊長，所屬單位營收／公共部門預算總計約15兆美元，IT支出金額達2,840億美元。

過去一年人工智慧的部署增長為三倍，上升到現在的37%。部署率大幅躍進的原因在於人工智慧功能已大為成熟，使得企業更願意採用相關技術，Chris Howard指出，人工智慧普及且完全接管複雜工作的目標，目前距離還很遙遠，但現已邁入由人工智慧增強工作和決策科學的領域，也就是稱為「增強智慧」（augmented intelligence）的技術。

調查結果顯示，52%的電信營運企業組織部署聊天機器人，也有38%的醫療照護供應商透過電腦輔助診斷，其他人工智慧的營運使用案例還包括詐騙偵測和消費者的分眾化（fragmentation）。

越多企業採用人工智慧，相關部署的挑戰也變得越加明顯，Gartner研究圈調查發現，54%受訪者認為技術人才短缺是所屬機構面臨的最大挑戰。