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松果購物完成A輪融資 獲1.5億元銀彈

2019-01-28 10:59經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

創業家兄弟（8477）子公司松果購物，朝著上櫃之路邁進，25日宣布完成A輪融資，獲得1.5億元資金挹注，資金除了來自母公司創業家，並引進AppWorks之初創投、中信創投、中加創投等策略投資者。松果表示，本輪資金將用於加大投資松果在台灣市場的布局，同時引進松果品牌規劃、數位廣告、AI及社群推展等運用。

經營B2B2C平台、行動原生的松果，於2016年成軍，2017年底達到損益兩平，開始穩健獲利，去年12月單月成交額（GMV）破1.2億元，寫下新高；年度交易額也再創新高，有160%以上的年成長率。松果預計今年第2季公開發行，最快第3季興櫃，目標2020年上櫃；目前進駐3,600間廠商，App下載數突破130萬。

董事長郭家齊表示，松果本次以每股20元、發行750萬股，市場看好電商產業發展，以及對松果營運模式的樂觀看待，合計共募得1.5億元，此次資金將成為帶動松果下一波重要發展的推進器，並作為目標2020年掛牌的前哨準備。

郭家齊進一步指出，松果今年將建立（ABC×ABC）+E=∞的「交乘躍進公式」，透過AI、大數據、顧客關係管理的連動及全方面應用，搭配活化App行動商機的推進，並積極布局品牌的能見度帶旺消費者市場，再加上透過社群加駐到網站機制，達到結合資訊科技與社群媒體的數位溝通槓桿，成就以小搏大的成長駭客，期望創造無可限量的松果購物平台。

之初創投創辦合夥人林之晨分享，當手機上網為主的行動世代漸成消費主力，傳統電商大平台無法完全滿足他們的需求，市場出現一個 Mobile-First（行動優先）網購服務的空缺，松果創辦團隊眼光獨到，搶先在2016年對準該典範轉移，在短短兩年多成功從0到1，再進入1到100的高速成長期，成為近年來崛起最快的電商平台。

林之晨認為，松果在補貼、割喉折扣充斥的劇烈競爭環境中，仍能實現獲利，足以顯示該團隊的實力，看好松果持續基於其優秀 DNA、行動原生優勢，以及從母公司創業家沿襲的速度、高彈性與絕佳執行力，彷彿快速變形蟲似的適應能力，在行動零售領域不斷擴大戰果，成為該產業的龍頭。

創投創業家兄弟電商
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